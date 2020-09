Recibió Cuba en evento virtual contundente apoyo contra el bloqueo de EE.UU.

La Habana, 17 sep (ACN) Mensajes de apoyo a Cuba y en rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos al país caribeño inundaron hoy la internet en un evento virtual y tuitazo de solidaridad organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).



Desde las nueve de la mañana sesionó el encuentro por internet, que se realizó dentro del marco de la IV Jornada Internacional Tenemos Memoria: Solidaridad vs. Bloqueo, en la que se recalca que el cerco estadounidense es enemigo de todo desarrollo y bienestar del cubano, y quien lo apoye está apoyando el genocidio contra el pueblo.



Cuba no está sola, cientos de gobiernos, pueblos amigos y miles de organizaciones de solidaridad se oponen a tan cruel política, aseguró Fernando González Llort, presidente del ICAP, durante la transmisión mediante la plataforma Facebook Live y a través de la cuenta del instituto en Youtube.



Yuri Gala López, director de Temas Bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó durante su intervención que en la actualidad existe una franca y abierta hostilidad hacia Cuba por parte del gobierno norteamericano.



Las autoridades estadounidenses han privilegiado la confrontación abierta para tratar de asfixiar la economía cubana y promover el derrocamiento de la Revolución, agregó el diplomático cubano.



El bloqueo ha impactado a la situación de la nación caribeña durante el enfrentamiento a la COVID-19, negando el acceso directo a medicamentos e insumos, denunció Evelín Martínez, subdirectora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública.



Damián Alegría, miembro del movimiento de Solidaridad con Cuba en El Salvador, refirió que entre las sanciones del bloqueo se puede incluir la suspensión de vuelos entre su país y la mayor de las Antillas desde enero del presente año, como consecuencia de las amenazas de Estados Unidos contra la empresa Avianca, único vínculo aéreo entre ambas naciones.



Para Graciela Ramírez Cruz, coordinadora del Comité Internacional de Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, fue importante resaltar que desde la solidaridad internacional lo que se trata es de seguir el ejemplo de Cuba al resistir el bloqueo.



Se debe resistir de la forma en que se pueda, en el caso del Comité luchando, denunciándolo, llamándolo por su nombre y haciéndole recordar a todo el mundo que lo que se comete en Cuba es un genocidio, dijo.



Desde Gambia se hizo notar el apoyo por parte de estudiantes egresados, quienes afirmaron que el pueblo del país africano está con Cuba y que estará hasta que logren la victoria juntos.



Los panelistas coincidieron en señalar que los actuales son tiempos de solidaridad, cooperación y prudencias mundiales, de unir esfuerzos sin ningún tipo de discriminación; la situación epidemiológica que enfrenta el mundo no es momento para fomentar la guerra ni imponer bloqueos y sanciones, añadieron.



El bloqueo, reiteraron, transgrede la soberanía nacional y el principio de convivencia pacífica entre las naciones, viola el derecho internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas de libre comercio, además es la más flagrante y masiva violación de los derechos humanos del pueblo cubano.