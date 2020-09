Próximas horas son decisivas para contener la COVID-19 en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, 13 sep (ACN) Las próximas 48 horas serán decisivas para contener el avance de la COVID-19 en Ciego de Ávila, según lo constató el Consejo Provincial de Defensa (CD) al reunirse este sábado con un grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) .

Ileana Morales Suárez, directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, del MINSAP, explicó que el equipo viene con el mandato de la dirección del país de apoyar el trabajo de los especialistas del territorio en el cumplimiento de los protocolos aprobados para enfermedad.

Precisó que el objetivo es dar todo el aporte que puedan para que no se enferme nadie más, y los que lo hacen no se agraven, en tanto los que lleguen a ese estadio no mueran.

Los peritos, entre los que se encuentra La doctora Tania Crombet Ramos, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Inmunología Molecular (CIM) y otros especializados en geriatría o implementación de protocolos sanitarios, darán a conocer este lunes un conjunto de medidas dirigidas a reforzar la pesquisa activa, cuidado a personas vulnerables y funcionamiento de los centros de aislamiento, entre otras.

Morales Suárez destacó la importancia de las instalaciones que albergan a contactos y sospechosos para cerrar la brecha a la COVID-19 y recalcó la necesidad de mantener allí la vigilancia clínica de los ancianos y de los niños, la termometría cada cuatro horas y atención diferenciada a personas con comorbilidad.

Esas instituciones, dijo son parte de una red, donde hay que prever a tiempo lo que puede pasar más tarde en los centros asistenciales con los casos confirmados al SarsCov-2.

Carlos Luis Garrido Pérez, Presidente del CD en Ciego de Ávila, manifestó la disposición de todos de trabajar las horas que sean necesarias para cumplir cada una de las medidas que se decidan.

El territorio tiene hasta la mañana de este domingo 27 centros de aislamiento funcionando y continúa trabajando en la habilitación de otros seis, fundamentalmente en el municipio capital, así como en la ampliación de capacidades en los ya existentes, dio a conocer Tomás Alexis Venegas, vicepresidente del CD.

Igualmente se refuerza la pesquisa activa, con el apoyo del sistema de atención primaria de salud y de factores de la comunidad como las organizaciones de masas para detectar cualquier persona con síntomas y actuar con agilidad.