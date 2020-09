En Matanzas círculo infantil consolida contenidos bajo medidas higiénico-sanitarias (+Fotos)

Matanzas, 9 sep (ACN) Consolidar contenidos en pos de rememorar objetivos alcanzados por los niños bajo el estricto cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias deviene estrategia del círculo infantil Estrellitas Rojas de esta ciudad tras la reanudación del curso escolar 2019-2020.



Sandra Rodríguez Lima, directora del centro, declaró a la ACN que desde la reincorporación de los niños a la institución el primero de septiembre último se trabaja con ellos en el repaso de materias debido a la interrupción del período docente causado por la presencia de la COVID-19.



En estos momentos las educadoras del círculo tienen la encomienda de concluir el curso 2019-2020 con la particularidad de promover actividades que fomenten el aprendizaje con el distanciamiento físico requerido, entre ellas el uso de pizarras.





Los niños no se sientan en el piso, realizan juegos con el uso del nasobuco y al concluir cada actividad se lavan las manos con agua y jabón, mientras soluciones de hipoclorito de sodio se aplican a todos los medios de enseñanza, señaló Rodríguez Lima.



Resulta complejo en ocasiones que los niños cumplan todas las medidas, en particular a la hora de realizar actividades didácticas pues de inmediato quieren jugar entre ellos e interactuar sin el nasobuco, pero todo el personal del centro mantiene una estrecha vigilancia y no dan oportunidad a que ocurra una indisciplina que ponga en peligro la salud de los infantes, dijo.



La directora acotó que se mantiene la prohibición de entrada de familiares al centro, acceden solo hasta la entrada de la institución y ahí las educadoras los llevan a los baños para la desinfección de maños y pies, mientras todo el personal del círculo porta el nasobuco de manera obligatoria y con una correcta higiene personal.



Nexis Cordero Sánchez, trabajadora del círculo infantil, comentó que todas las profesoras del centro están conscientes de la importancia de la faena que desempeñan con el objetivo de evitar un posible contagio de COVID-19 de alguno de los más de 200 niños que acoge la institución.



Cordero Sánchez argumentó que constituye una enorme satisfacción contribuir al cuidado de la salud de los infantes y aportar un granito de arena en la lucha contra la COVID-19 en el territorio desde el sector educacional.