Dotar a las familias de hogares confortables, una prioridad en Cuba

La Habana, 7 sep (ACN) Dotar a las familias cubanas de hogares dignos y confortables, a pesar de las complejidades que afronta la economía y la desestabilización global generada por la pandemia, constituye una prioridad a la que Cuba no renuncia.



Por esa razón han sido varias las estrategias puestas en práctica en el país para mejorar el fondo habitacional, con prioridad para personas vulnerables, dejando clara también, en este programa, la profunda motivación humanista que constituye esencia de nuestro modelo social, publica el diario Granma.



Por la sensibilidad del tema y, además, por la importancia de la atención a las dinámicas demográficas, en materia de viviendas el Gobierno cubano ha decidido priorizar a las madres con tres o más hijos menores de 12 años.



Esa es una política que, si bien abarca a toda la nación, se desarrolla de manera específica en 32 municipios de nueve provincias, cuya disminución natural de la población implica estimular la natalidad de manera más urgente.



Agrega la nota que esos motivos determinan que sea este un tema con seguimiento sistemático a todos los niveles.



De forma acumulada, hasta septiembre del presente año, tres mil 115 madres han sido atendidas por los conceptos de financiamiento asignado, subsidios y plan estatal, según datos publicados por el Ministerio de la Construcción.



El informe señala, además, que de acuerdo con el levantamiento realizado a nivel de país, del total de madres con tres o más hijos menores de 12 años, 28 mil 679 necesitan acciones constructivas de diversos grados de complejidad para sus hogares.



Todos los territorios cuentan hoy con cronogramas para dar respuesta a esa problemática, en periodos de entre tres y cinco años.



Durante un chequeo al programa de atención a las dinámicas demográficas, en abril del presente año, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, refiriéndose a este particular, hizo un llamado a los gobiernos locales para incrementar la atención a estos casos puntuales, y ha destacado en disímiles ocasiones la importancia de que cada vez sea mayor la protección que brinde el Estado a las cubanas en esa situación.



En 2019, el financiamiento asignado por Cuba para este fin fue de 50 millones de pesos.



Es válido destacar que en los territorios donde se aplica la experiencia, el procedimiento que se utiliza no se corresponde con el del subsidio, y que los ingresos per cápita de los miembros del hogar no influyen en la asignación del monto.



Según Granma, este es un financiamiento diferenciado, que otorgan los consejos de administración municipales, a partir del análisis de los expedientes de cada caso.



Algunas de las proyecciones en este sentido para la agenda 2030, señalan hacia la inclusión en los planes estatales de un presupuesto para la construcción de viviendas bajo este concepto.



A lo largo y ancho del país, es posible conocer los testimonios de quienes hoy se sienten agradecidas por el apoyo incondicional de su Gobierno, porque de otra manera no hubiera sido posible para ellas la adquisición de un hogar con las condiciones necesarias para criar a sus hijos.



Sin embargo, aunque deben reconocerse los avances del trabajo desarrollado para la protección de quienes disfrutan de la maternidad con tres hijos o más, todavía hay aspectos en los que se debe trabajar con mayor profundidad.



Es por ello que, en los chequeos sistemáticos al tema, Díaz-Canel ha insistido en la celeridad con que se deben tramitar estos casos, y en el seguimiento que debe llevarse de los mismos hasta la terminación de la obra, pues los análisis efectuados han demostrado lentitud en la ejecución del financiamiento.



No obstante, durante el pasado calendario esta política permitió beneficiar a 620 madres de los municipios seleccionados. A 350 se les construyeron nuevas viviendas, a 41 se les favoreció con ampliaciones, y a 142 con rehabilitaciones.



Asimismo 20 recibieron conservaciones mayores y menores y otras 67 fueron beneficiadas con viviendas del plan estatal.



Por lo que sin duda es esta una manera de ofrecer seguridad y confianza, no solo a quienes ya cuentan con tres o más pequeños, sino a aquellos cubanos y cubanas que se encuentran inmersos en el sueño de ser progenitores, señala el diario.