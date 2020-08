Analizan en La Habana afectaciones causadas por Laura y las acciones para revertirlas (+Fotos y Video)

La Habana, 25 ago (ACN) El Consejo de Defensa Provincial (CDP) de la capital analizó los daños causados por la tormenta tropical Laura, así como las acciones que se desarrollan para al finalizar el día de hoy contar con la menor cantidad de afectaciones posibles.



En el sector de la Salud hubo pequeños perjuicios en el Centro Psicopedagógico “La Edad de Oro”, del Cerro; la Farmacia 1004, Cotorro; el Hogar Psicopedagógico Laura Martínez, Marianao; y en el policlínico Luis de la Puente Uceda, 10 de Octubre; todos con solución en esta jornada.



No se reportan afectaciones en instalaciones de cultura, ni de deportes de la subordinación local, mientras que en Educación sumaban 17 hasta las 7:00 am, tales como caída de ventanas y puertas, daños en muros, mantas de techo y partes de cubiertas ligeras.



Se conoció que de manera general, y preliminarmente, se reportan 32 afectaciones en construcciones, de ellas 24 en viviendas y ocho en instituciones, y afortunadamente no ocurrió ningún derrumbe total.



Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, señaló que en este particular lo principal es la solución de los problemas, para lo cual se tiene de referencia la recuperación del tornado que azotó a la ciudad en enero de 2019.



En el caso de la electricidad se reportaron más de 185 circuitos afectados, y para revertir este escenario se ha trabajado sin descanso, por lo que ya concluyeron las labores en los municipios de Habana Vieja, Centro Habana y Marianao.



El turismo, el transporte y la agricultura tuvieron afectaciones puntuales y pocas, y en cuanto a la evacuación, fueron protegidas en centros cuatro mil 171 personas y en casa de familiares y amigos 24 mil 926.



Respecto a la caída de árboles, se reportaron afectaciones en 24 lugares (78 árboles caídos), con presencia en todos los municipios, excepto Habana Vieja.





Habana del Este fue el territorio más perjudicado en este sentido (19) y desde las 6:00 am un total de 19 empresas apoyan la higienización en la ciudad.



En el sector de las telecomunicaciones no hubo grandes daños y los existentes son en su mayoría por causas eléctricas.



Las radiobase de la telefonía móvil no tuvieron afectaciones, el servicio en 2G tuvo un comportamiento del 97 por ciento, y en 3G y 4G del 92 por ciento.



Al concluir la sesión de trabajo, Torres Iríbar puntualizó las prioridades, entre las que se encuentran restablecer los servicios de electricidad, agua y gas (afectación mínima), y avanzar en las tareas con viviendas y comunales.