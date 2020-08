Reporta Consejo de Defensa en Camagüey afectaciones mínimas por tormenta Laura (+Fotos y Video)

Camagüey, 24 ago (ACN) Aunque aún se cuantifican los daños provocados por la tormenta tropical Laura, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) en Camagüey reporta afectaciones mínimas en el territorio, las cuales están concentradas en los sectores de la vivienda, el eléctrico, y deportivo.



Yoseily Góngora López, vicepresidenta del órgano de mando, puntualizó a la prensa que para beneplácito de todos los camagüeyanos no se lamenta la pérdida de ninguna vida humana, a partir de la efectiva organización de la evacuación, así como resaltó el resguardo de los bienes de las personas.



Dijo que más de 20 mil ciudadanos fueron trasladados hacia lugares seguros, de ellos tres mil 881 en albergues y el resto en casas de vecinos y amigos.



Los 13 Consejos de Defensa municipales y en las zonas evalúan la situación particular de cada lugar, principalmente en zonas bajas y costeras, como en Santa Cruz del Sur y en Playa Florida, donde hubo penetraciones del mar, sin embargo las afectaciones en viviendas pertenecen a techos parciales o totales.





Preliminarmente ese órgano provincial registra 37 daños de ese tipo, localizados en los municipios de Santa Cruz del Sur, Sierra de Cubitas, Florida, y Nuevitas, los cuales comparándolos con el fondo habitacional de la región, -de 293 mil viviendas-, no se califican de cuantiosas.



Tendrán solución a partir de decretada la fase recuperativa, pues la provincia dispone de tejas y otros recursos para ofrecerles respuesta cuanto antes a sus propietarios, apuntó Góngora López.



Los mayores daños registrados en la agricultura tienen que ver con 45 metros cuadrados de techo de una nave avícola, y el caballete de otras dos pertenecientes al municipio de Minas, y algunas en el fluido eléctrico.



La granja automatizada montada en la zona de Las Clavellinas, del municipio de Camagüey, no registra ninguna afectación, solo una situación puntual vinculada al servicio eléctrico, y mientras se atiende, funciona con un grupo electrógeno.



Nuevitas, explicó la Gobernadora, reporta cuatro hectáreas de plátano con daños en dos mil plantas aproximadamente, del sector cooperativo y campesino, y la Empresa Cítricos Sola notifica 0,25 hectáreas de la citada vianda.



Respecto al sector de la educación y el deporte, el Consejo de Defensa de Nuevitas, confirmó perjuicios en 80 metros cuadrados de techo del Coliseo Deportivo en esa norteña localidad costera, y por otro lado, una instalación en la ciudad de Florida sufrió mínimamente en elementos de carpintería.



Un 33 por ciento del servicio eléctrico se interrumpió en la provincia como parte de las medidas de protección de la población y de los recursos de la economía, el cual paulatinamente se irá recuperando consigno la vicepresidenta del Consejo de Defensa en tanto, existen hasta el momento seis postes caídos en Santa Cruz del Sur y Florida, y 14 afectaciones independientes en acometidas de viviendas.



El turismo en Camagüey, no muestra afectaciones, ni en el polo de Santa Lucía, donde se resguardaron los medios, recursos e inmuebles, ni en Cayo Cruz, y continúa el programa inversionista para el desarrollo de la actividad en esa zona del norte del territorio.