Laura afectará con lluvias intensas Isla de la Juventud

Nueva Gerona, 24 ago (ACN) La tormenta tropical Laura comenzará a afectar el municipio especial de Isla de la Juventud a partir de las primeras horas de esta tarde con lluvias que pueden ser fuertes y localmente intensas, se conoció en reunión del Consejo de Defensa Municipal (CDM).



Especialistas del centro de pronósticos de la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente precisaron que en el final de la tarde y la noche los vientos giraran al sur-suroeste, los cuales incrementarán su fuerza de 50 a 65 kilómetros por hora (km/h) y las rachas máximas serán de 80 a 100 km/h.



Recordaron los meteorólogos que en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas la fuerza de los vientos y la altura de las olas se incrementarán.



Ante la inminencia de este evento hidrometeorológico se vigilan las presas, hoy al 80 por ciento de su capacidad total de almacenaje, de cuyos 14 embalses cuatro alivian sus aguas, y en tal sentido se llamó a la población evitar ir a pescar a estos reservorios artificiales para evitar consecuencias fatales.



Relevante es el empeño de los portuarios por desconcentrar las mercancías, sobre todo las destinadas a mantener la vitalidad de la economía, la canasta básica y la alimentación animal.



En aras de anticiparse al paso de Laura, se trabaja en el acopio de viandas y hortalizas aptas para el consumo, la poda de árboles, el traslado de rebaños hacia sitios altos y está listo el desmontaje de casas y sistemas de cultivo protegidos, semiprotegidos y de riego, afirmó Yoany Naranjo Luis, delegado de la Agricultura.



De igual modo, se trabaja en la higienización de zanjas proclives a ocasionar inundaciones en las zonas bajas de la ciudad de Nueva Gerona, por ser las principales vías de desagüe en caso de intensas lluvias.



La doctora Marlene Pompa Vargas, directora del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, comentó que el territorio vive el día 113 sin casos activos a la COVID-19, están en zona de éxito en relación con las infecciones diarreicas y se cumple con el tratamiento focal y adulticida en el enfrentamiento a las arbovirosis.



El CDM decidió no evacuar a los pobladores del sureño poblado de Cocodrilo, por no representar un peligro para esa localidad la tormenta tropical, aunque se envió una brigada médica y dos contenedores en caso necesario de proteger los bienes de los cerca de 300 moradores de esa comunidad costera.



Adiel Morera Macías, vicepresidente del grupo económico y social del CDM, indicó cerrar todos los servicios públicos a partir de la 1.00 pm para evitar que la población esté en la calle cuando a las dos de la tarde comiencen a deteriorarse las condiciones del tiempo por la aproximación de la tormenta tropical.



Recordó, el también intendente del municipio especial, que hace 12 años el territorio no es afectado por un organismo tropical, por tanto llamó continuar atentos a las informaciones meteorológicas y a acatar con disciplina las orientaciones de la Defensa Civil a fin de preservar vidas humanas y recursos económicos.