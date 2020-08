Pineros minimizan vulnerabilidades ante evolución de la tormenta tropical Laura

Nueva Gerona, 23 ago (ACN) Aunque en Isla de la Juventud las lluvias no han sido significativas en las últimas 24 horas, el Consejo de Defensa Municipal se pronunció por minimizar vulnerabilidades ante evolución de la tormenta tropical Laura, que se mueve rumbo al oeste-noroeste y puede ganar algo más en intensidad.



Aunque por ahora el evento hidrometeorológico no ofrece peligro para el municipio especial, relevante es el empeño de los portuarios por desconcentrar las mercancías sobre todo las destinadas a mantener la vitalidad de la economía, la canasta básica y la alimentación animal.



De igual modo, se trabaja en la higienización de zanjas proclives a ocasionar inundaciones en las zonas bajas de esta ciudad, por ser las principales vías de desagüe en caso de intensas lluvias.



Según un informe del centro de pronósticos de la delegación territorial de Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente- el cielo estará parcialmente nublado en la tarde y poco nublado en la noche con aisladas probabilidades para la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas.



Precisa el reporte que los vientos serán variables débiles con brisas marinas en la tarde y velocidades de cinco a 20 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en la costa sur y oeste y mar tranquila en el resto del litoral pinero.



Las precipitaciones en el octavo mes del año han sido numerosas, aunque al 73,3 por ciento del promedio histórico en el territorio para agosto (193,7) a partir de lo registrado en el período de 1981 a 2010 y del acumulado medio mensual (126.0).



Por su parte, Yaisel Cobarrubia Bravo, delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó con anterioridad que los embalses del municipio especial están hoy al 74 por ciento de su capacidad total de almacenaje, aunque cinco presas están llenas al ciento por ciento.



Según el ingeniero Cobarrubia Bravo solo cuatro vierten sus aguas: Briones Montoto, Cristal, Enlace y Vietnam, igual número registra un acumulado superior al 95 por ciento de su capacidad total de embalse y una está por encima del 90 por ciento mientras el resto no llega al 70.



Jorge Luis Rosabal González, funcionario de la Defensa Civil, reiteró que el Consejo de Defensa Municipal indicó activar los órganos de dirección a todas las instancias en composición reducida, puntualizar los planes para reducir daños por ciclones tropicales, mantenerse informados y seguir las orientaciones de ese órgano de dirección.