Marco se fue pero Pinar del Río vigila la tormenta tropical Laura

Pinar del Río, 23 ago (ACN) La tormenta tropical Marco dejó a su paso por las cercanías de Pinar del Río algunas precipitaciones notables, el mayor acumulado registrado en la estación meteorológica La Bajada con 116 milímetros hasta las cinco de la mañana de hoy; pero el territorio mantiene la vigilancia sobre el organismo Laura.



En reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) se explicó que no se registran perjuicios a redes eléctricas ni telecomunicaciones, pues los vientos asociados al fenómeno no fueron significativos; en tanto aumentó el volumen de los embalses de Vueltabajo, ahora con el 72 por ciento de su capacidad total de llenado.



Aún no se cuantifican las afectaciones a la agricultura a causa de Marco, sobre todo en el occidental municipio de Sandino, aunque ya se toman medidas para resguardar el tabaco existente en las casas de cura de los campesinos, una parte de ellas con vulnerabilidades ante fuertes vientos.



Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de la Agricultura, aseveró que en los municipios del sur de Vueltabajo ha llovido en las últimas semanas, de ahí la presencia de una alta humedad la cual puede dañar los semilleros.



Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del CDP, insistió en prestar atención al ganado y producciones agrícolas, especialmente de las zonas bajas, y cosechar los renglones ya listos para esa actividad frente a la proximidad de Laura.



Si bien en el municipio de La Palma se adoptaron disposiciones a tono con el evento Marco, llamó a darle seguimiento oportuno a la actual tormenta tropical por posibles inundaciones en la comunidad Manuel Sanguily, una de las dos declaradas en cuarentena en ese norteño territorio debido a un evento de transmisión local de la COVID- 19.



Debemos lograr la vitalidad de los servicios y resguardar a las personas que se encuentran en centros de aislamiento. Hoy tenemos una situación atípica en la provincia, impedir una contingencia ciclónica con una sanitaria por la pandemia, y no podemos descuidarnos, puntualizó Rodríguez Pimentel.



La actuación principal de cada consejo de defensa municipal y los grupos de trabajo del Provincial es la protección de la población, así como de los recursos y medios de la economía debido a la amenaza que representa Laura para Cuba, precisó.



Por su parte, el Grupo Económico- Social del Consejo de Defensa Provincial exhortó a los vacacionistas de los balnearios del territorio- en alojamientos estatales y privados- a regresar a sus viviendas teniendo en cuenta las variables climáticas actuales; en tanto se suspende el arribo de personas a playas y campismos hasta nuevo aviso.



Asimismo, señala la emisora Radio Guamá que los hospedados en las instalaciones de campismo popular saldrán este lunes y quienes tenían reservas deben dirigirse a las oficinas para renegociar el cambio de fecha o la devolución del dinero pagado.