Mayra, la que avisó de la pandemia

La Habana, 21 ago (ACN) La crisis planetaria por un microbio letal aún parecía recordar un filme apocalíptico, más que la propia realidad, y Mayra, con factores clínicos hoy conocidos como especialmente vulnerables, estaba en plena labor, en una posición de riesgo, cuando los nasobucos y el aislamiento eran lejanos, hasta que el 11 de marzo se confirmó el virus en la isla, gracias a ella.



En un ómnibus rumbo a Trinidad, destino turístico por excelencia, a la altura de Cienfuegos una tos desde los últimos asientos llama la atención de la guía, Mayra Malvar, de 35 años de experiencia.



El tour, de programa abierto y libre, permitía a los clientes solicitar paradas en lugares de su interés, pero Mayra es una persona informada, sigue las noticias, y comenzó a actuar.



"Los vientos y un cambio de temperatura ambiental en La Habana provocaron el resfriado", respondió el turista.



La guía aceptó el hecho, ciertamente el clima había estado desfavorable, pero ya estaba alerta, aunque no creía tener la suerte de "toparse con el coronavirus".



A la mañana siguiente, cuando la dueña del hostal donde pernoctaron los turistas en Trinidad comentó que había continuado la tos, Mayra informó a sus superiores y llevó a los viajeros a una clínica.



Querían seguir de paseo, pero les dije que no, cuenta Mayra a la ACN.



Me puse a averiguar por cuáles sitios habían transitado durante la noche, en la clínica estuvieron bajo examen y ese mismo día fueron trasladados a la capital, donde, a los dos días de estar en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, dieron positivos tres de ellos, relata.



Apenas tuvieron contacto en Trinidad, tuve que convencerlos de partir hacia La Habana, el tour incluía llevarlos a Varadero, les dije que esa reservación seguía garantizada, pero yo sabía que, lamentablemente, ya no iba a ser posible que disfrutaran ese anhelo, refirió Mayra.



Se trataba de dos parejas, uno de los enfermos, murió, señaló la especialista, quien estuvo más de 10 días en aislamiento en Sancti Spíritus, además de otras personas reportadas como probables contactos de los infectados.



Al octavo día de aislamiento le hicieron la prueba, que resultó negativa al SARS-COV-2, pero en ningún momento sintió miedo.

Jamás pensé que me tocaría ese papel protagónico respecto a la llegada de la pandemia en Cuba, pero estaba lista, apuntó la guía.



Graduada en traducción e interpretación en lengua húngara, Mayra comenzó su trabajo en 1985 en ViajesCuba, entidad que atendía a los viajeros provenientes del campo socialista de Europa del Este, luego laboró como representante de la agencia Cubatur en el extranjero y hoy se dedica a la guía turística en idioma italiano.



Vivo en un barrio que no ha tenido contagios, pero en la población cubana persisten indisciplinados, como si desconocieran que la COVID-19 mata, reflexionó Mayra. Yo apenas salgo de casa, solo por lo imprescindible. Soy hipertensa, tengo 59 años, pero amo mi trabajo, volveré a guiar turistas por mi país, cuando se pueda, porque seguro se podrá.