En comunidades, escuelas, en todas partes: Verano por la Vida

La Habana, 6 ago (ACN) Escuelas e instalaciones pioneriles sobresalen como espacios bien aprovechados para la recreación sana y útil en este Verano por la Vida, que tiene precisamente a la comunidad como centro y motor principal de iniciativas y acciones.



En información compartida con la prensa, Yanira Gómez Delgado, directora de actividades educativas especializadas del Ministerio de Educación (MINED), mencionó entre los principales escenarios mil 086 círculos infantiles y 449 seminternados de primaria, donde son atendidos hijos de madres trabajadoras que así lo han solicitado.



Ocupar el tiempo libre de esos niños con atractivas propuestas culturales, deportivas, recreativas, didácticas e, incluso, productivas, es propósito que integra en un frente común a las direcciones territoriales de Educación, Cultura y Deportes, así como también a otros organismos, instituciones, organizaciones y proyectos.



Más allá de esos centros, otros destinos tiene tamaño esfuerzo para garantizar, en tiempos todavía de coronavirus, una etapa estival que contribuya al esparcimiento y deje grata huella en niños, adolescentes y jóvenes, al igual que en la familia y la comunidad.



Ahí están, por ejemplo, los hogares de niños sin amparo familiar, e igual están las instalaciones pioneriles, la mayoría abiertas a la etapa vacacional, con restricciones, sí -que aseguren el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias definidas para cada fase de la recuperación-, pero sin menoscabo de la variedad y calidad de las opciones de recreo.



Lo mismo puertas adentro, que en los consejos populares donde están ubicadas esas instituciones, sus instructores y técnicos llevan adelante un amplio programa, que incluye talleres sobre los más disímiles temas, todos de interés y no pocos como complemento de la labor de formación vocacional y de orientación profesional.



Cuando se quiere, nada es imposible y, aunque en pequeño formato (la situación epidemiológica todavía precisa evitar las aglomeraciones), no le han faltado a esta temporada estival los tan gustados y siempre bienvenidos cursos cortos de verano.



De multiplicar su alcance se encargan plataformas digitales como el Portal CubaEduca, la propia Televisión Cubana y Cinesoft, la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales del MINED, explicó Gómez Delgado.



Significó el aporte de las instituciones culturales, artistas, intelectuales y creadores a este Verano por la Vida y muy especialmente a los instructores de arte y la Brigada José Martí, con sus cursos, talleres de creación y apreciación artísticas y proyectos destinados a fortalecer, desde la recreación y el conocimiento, la vida sociocultural, identidad y tradiciones de cada comunidad.



Y no es solo la Brigada de Instructores de Arte, pues, liderados por la Unión de Jóvenes Comunistas, cada uno de los movimientos y organizaciones juveniles y estudiantiles aporta lo suyo para entre todos contribuir al éxito de esta etapa vacacional, pero también de arduo bregar, con disciplina, responsabilidad, conciencia, enfatizó.



En tal sentido y como proyecto que involucra a todos, se refirió a Zona joven, versión muy de este tiempo de los Campamentos de Verano, que ha renunciado a las villas de alojamiento y al intercambio juvenil entre provincias para multiplicarse en cada una de las comunidades donde actúan las brigadas Jóvenes por la Vida.



Aprendizaje, sano recreo, intercambio, acercamiento a la historia local: sobradas oportunidades para esto ofrece Zona joven y, sobre todo, para hacer por Cuba, en el enfrentamiento a la COVID-19, en el aporte a la producción de alimentos y otras prioridades en busca de la recuperación económica del país, y en tareas de repercusión social, como los preparativos para la reanudación del curso escolar 2019-2020.