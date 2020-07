De Cuba y los jóvenes, homenaje al mejor de los amigos

La Habana, 28 jul (ACN) Dijo bien el Maestro, amor con amor se paga, y eso harán Cuba y sus jóvenes al festejar hoy el aniversario 66 del natalicio del más sincero y leal, el mejor de los amigos: el eterno Comandante-Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.



De puro amor será la jornada de este martes, declaró a la ACN Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano (MJM), y rememoró cuánto le gustaba al líder bolivariano citar, especialmente para referirse a Cuba, esa conocidísima frase, que da título a una obra teatral de José Martí.



Celebraremos una vida extraordinaria, con la certeza de que no ha terminado, de que Chávez no se ha ido ni se irá, pues queda un mundo por hacer y, más aún, porque vive en nosotros, multiplicado en millones decididos como él a cumplirle a Bolívar y tantos otros gigantes, el sueño de una Patria Grande libre, unida, feliz y próspera, afirmó.



De hombres como él jamás podrá hablarse en pasado, porque son seres de futuro, y el mejor homenaje, el regalo más hermoso, no puede ser otro que defender sus ideales y continuar su obra, expresó el también director del Museo Fragua Martiana, y precisó que a ese fin apuntan las acciones de este martes.



La pandemia impone restricciones, pero no va a impedirnos celebrar estos primeros 66 años de una vida eterna, enfatizó, y entre los homenajes mencionó un encuentro online, que trasmitirán las páginas en Facebook y los canales en YouTube de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y demás organizaciones y movimientos estudiantiles y juveniles cubanos desde su inicio, a las nueve de la mañana.



El legado de Chávez en los jóvenes de hoy es el tema para este diálogo virtual, que reunirá a un panel integrado por Lil María Pichs Hernández, miembro de la Dirección Nacional del MJM, Yolennys Nuviola Peña, funcionaria del Comité Nacional de la UJC, y el propio Palacios Ortega, en calidad de moderador.



A ellos se sumarán Ernesto Chávez Hernández, en representación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, e Isbelia Chure, joven médico de ese país que cursa estudios de especialización en la Antilla Mayor.



Hay muchísimo que decir, porque Hugo Chávez no aró en el mar, enorme es su legado, como lo es el de Fidel Castro y, claro está que también hablaremos de la entrañable relación entre esos dos colosos, padre e hijo, como se veían a sí mismos y fueron, en sentimientos e ideales, significó el Presidente del Movimiento Juvenil Martiano.



Chávez y Fidel inspiran la tenaz resistencia de Venezuela y Cuba, contra las cuales no han podido ni podrán el Imperio y sus aliados, y vale una fecha tan especial como la de hoy para renovar el solemne juramente de que sin importar bloqueos, agresiones, campañas mediáticas, planes y amenazas, ambos pueblos y sus revoluciones seguirán adelante, ¡Hasta la victoria, siempre!, añadió.



Palacios Ortega invitó a los usuarios de las redes sociales a ser parte de este homenaje, a “colgar” sus mensajes, comentarios y reflexiones, compartir impresiones, recuerdos y vivencias, y a usar con este fin las etiquetas #ChavezVive, #ChavezEntreNosotros, #TenemosMemoria, #Cuba y #MartianosHoy.



Y mientras esto sucede en La Habana, estudiantes y jóvenes granmenses ganarán la cima del Pico Caracas, para desde el oriente de Cuba, en el corazón de la indómita Sierra Maestra, rendir también tributo al líder de la Revolución Bolivariana y recordarlo incansable, feliz, apasionado, vivo, como está y permanecerá por siempre en la memoria de nuestros pueblos, añadió.