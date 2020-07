Saludo desde Cuba en el Día Mundial de la Población

La Habana, 11 jul (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, celebró hoy desde su cuenta oficial en Twitter el Día Mundial de la Población y los esfuerzos para lograr un desarrollo real, sostenible y el bienestar de todos sus ciudadanos.

#Cuba trabaja para alcanzar el bienestar de su población con visión inclusiva y desarrollo económico sostenible y sustentable. Aplicamos modalidades racionales de consumo y producción, con mayor aprovechamiento de recursos humanos, financieros y materiales, escribió el Canciller cubano en la red social a propósito de la fecha.

El Día Mundial de la Población se celebra cada 11 de julio desde 1989, cuando fue proclamado justo cuando nuestro hogar, la Tierra, alcanzó los cinco mil millones de habitantes, una cifra que parecía entonces astronómica, pero que el tiempo ha empequeñecido, pues hoy somos siete mil 684 millones y, para 2030, deben sumarse casi mil millones más.

Enormes son los desafíos, especialmente en estos tiempos de pandemia y de crisis, no solo sanitaria, sino total: económica, comercial, financiera, social, política, cultural, ambiental y mucho más.

Precisamente, en los problemas añadidos que causa la COVID-19 y esa profunda crisis que no ha hecho sino agravar, se centra este año la celebración de la fecha, con énfasis particular en las mujeres, que a no dudar se cuentan entre los sectores más vulnerables a la terrible pesadilla que vive el mundo.

Respecto a Cuba, en estos tiempos de coronavirus y de brutal recrudecimiento del genocida bloqueo imperial, valen mucho las respuestas ofrecidas a Cubadebate por Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo durante 22 años y desde 2018 vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

En Cuba la población es educada, tiene seguridad y asistencia social, hay una dinámica demográfica muy avanzada e indicadores sociales de primer mundo, reflexionó el experto.

Del impacto de la COVID-19 en la Antilla Mayor y su población, enfatizó que entre los muchos méritos de este pequeño gran país destacan su organización social, sistema de salud, firme voluntad política y gestión del Estado, el Gobierno, todo lo cual ha permitido contener la pandemia y minimizarla.

De continuar así, llegará el momento en que tendrá muy poca o nula presencia, expresó Alfonso Fraga, no obstante lo cual exhortó a no bajar la guardia y a hacer cada quien su parte para evitar un rebrote, pues Cuba es un país envejecido, de personas mayores y bien sabemos que la edad constituye en este caso un factor de riesgo.