Provincia china saluda aniversario 60 de relaciones diplomáticas entre su país y Cuba

La Habana, 8 jul (ACN) Como parte de las celebraciones por el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba, Fei Shaoyun, jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia de Jiangsu, transmitió sus felicitaciones a ambos pueblos.

El funcionario resaltó, a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de la embajada cubana en esa nación, el desarrollo en colaboración alcanzado por ambos países en los ámbitos político y comercial.

The D-G of the Foreign Affairs Office of Chinese province of Jiangsu, Fei Shaoyun, conveys his congratulations to Chinese and Cuban peoples, as part of the celebrations for the establishment of diplomatic relations between the 2 countries.