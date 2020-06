Llaman en Sancti Spíritus a evitar rebrote de la COVID-19

Sancti Spíritus, 18 jun (ACN) A evitar un rebrote de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS CoV-2, fue el llamado realizado hoy en esta ciudad por el Consejo de Defensa de la provincia de Sancti Spíritus.

Al adaptar al territorio espirituano las recientes medidas indicadas por el grupo temporal de trabajo creado por el Consejo de Ministros para la prevención y control del coronavirus, el Consejo de Defensa Provincial (CDP) insistió en no confiarse en que la dolencia no es un peligro, puesto que hace 40 días que el territorio no registra casos confirmados de la enfermedad.

Deivy Pérez Martín, presidenta del órgano, dijo que este jueves se inicia la primera fase de la etapa recuperativa de la COVID-19, pero eso no quiere decir, reiteró, que no pudieran aparecer nuevos casos, y eso depende, aseguró, del comportamiento de la población que ya sale del aislamiento social a que ha estado sometida durante los últimos dos meses.

A partir de hoy se mantienen importantes medidas de seguridad, añadió Pérez Martín, y citó entre ellas el uso del nasobuco en lugares públicos, sobre todo en medio de las aglomeraciones de personas, el distanciamiento físico, el control y aislamiento de viajeros que arriben al territorio y la pesquisa activa en la Atención Primaria de Salud.

Teresita Romero Rodríguez, vicepresidenta del CDP, enumeró varias medidas que se han puesto en práctica en esta fase recuperativa en los principales sectores e instituciones sociales y económicos espirituanos.

Los servicios hospitalarios, refirió, se reactivan en el 50 por ciento; la atención estomatológica se reapertura garantizándose las medidas de bioseguridad en ella; mientras que se decidió reabrir los hoteles Rancho Hatuey, Costasur, Trinidad del Mar y Las cuevas, además de los moteles Los Laureles y San José del Lago, todos destinados al turismo nacional en esta etapa.

Igualmente, acotó Romero Rodríguez, se reabrirán cuatro de las seis instalaciones de campismo popular con que cuenta el territorio.

En todos esos centros, afirmó, serán de estricto cumplimiento los protocolos sanitarios concebidos por el Ministerio de Salud Pública, y en ellos se garantizará la asistencia médica para la vigilancia clínica y epidemiológica a fin de evitar el contagio en caso de que se detecte alguna persona positiva al realizársele los exámenes de la COVID.

Para el transporte público, explicó, se exigirán las regulaciones establecidas en todo el país, entre las que se encuentra, en el caso del urbano e intermunicipal, trasladar solo los pasajeros sentados y la mitad de los que antes viajaban de pie.

Afirmó la vicepresidenta del CDP que los llamados núcleos familiares vulnerables recibirán una atención diferenciada por los trabajadores sociales; y en aquellas actividades que así se justifiquen se continuará realizando el trabajo a distancia y el denominado teletrabajo, mientras que los servicios necrológicos tendrán una flexibilización de las exigencias actuales.

Otros servicios comerciales, gastronómicos y trámites de la población en diferentes instituciones funcionarán con las normas establecidas en estos momentos.

El CDP hizo énfasis, finalmente, en la necesidad de que la población coopere con todas y cada una de las medidas higiénico-sanitarias que se han establecido desde el inicio de la enfermedad en Cuba, con el objetivo de poder retornar, paulatinamente, a la normalidad.