Este domingo, tributo joven a dos colosos de la historia

La Habana, 14 jun (ACN) Mangas al codo, ocupados en faenas que para ahora y después constituyen prioridades, encuentra a miles de estudiantes y jóvenes cubanos este 14 de junio, fecha natal del General Antonio Maceo y el Comandante Ernesto Che Guevara.



Será esta productiva jornada el gran homenaje de los “pinos nuevos” a esos dos titanes, símbolos imperecederos de firmeza, valor, intransigencia revolucionaria y amor a Cuba, a la libertad y la justicia, declaró a la ACN Nislay Molina Nápoles, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).



Días como el de hoy son para la juventud cubana de reafirmación y un enorme compromiso, de no fallarle jamás a la Revolución, de continuar la obra, estar siempre a la altura de una historia gloriosa escrita por gigantes como ellos y hacer imperecederos, generación tras generación, sus ideas y ejemplo, enfatizó.



Entre los protagonistas del gran tributo al Titán de Bronce y al Guerrillero Heroico mencionó a los miles de jóvenes trabajadores y combatientes, que desde sus puestos contribuyen en estos tiempos de pandemia y feroz acoso imperial a preservar la salud del pueblo y garantizar la vitalidad del país y su infranqueable defensa.



Ahí están, primeros entre los primeros, los profesionales, técnicos y demás trabajadores jóvenes de la Salud y las Ciencias, destacó Molina Nápoles, y afirmó que héroes son, titanes vencedores en esta batalla por la vida, cuyo incansable bregar constituye la mejor ofrenda a Maceo y Che, igual que el de tantos y tantos que laboran en otros sectores clave.



Habló de la celebración del 14 de junio como acicate para un esfuerzo adicional en tareas que en Cuba entera movilizan a los jóvenes, como la producción de alimentos -lo mismo desde el surco que en las mini-industrias locales-, la construcción de viviendas y ese pesquisaje físico activo en los barrios, en el cual han brillado los estudiantes de Ciencias Médicas.



Domingo es, pero no por eso descansarán los miles de voluntarios incorporados a las más de 660 brigadas Jóvenes por la Vida constituidas en todo el país o que colaboran en la atención a personas y grupos vulnerables, el quehacer en los centros de aislamiento, el mantenimiento del distanciamiento social y el orden en las colas y otras importantes misiones, significó.



La miembro del Buró Nacional de la UJC al frente de la esfera ideológica confirmó que en tarjas, bustos, monumentos y lugares que nos hablan de esos dos colosos, sus vidas y hazañas, serán depositadas flores en nombre de las nuevas generaciones de cubanos y, de muchas maneras, la entrañable presencia de ambos se hará sentir en las redes sociales y otras plataformas digitales.



Por ejemplo, las más de 100 páginas de la Unión de Jóvenes Comunistas y demás organizaciones y movimientos juveniles y estudiantiles cubanos en Facebook trasmitirán a lo largo del día los filmes Baraguá, del cineasta cubano José Massip; Diarios de motocicleta, del brasileño Walter Salles, y Che, el argentino y Che: Guerrilla, ambas del realizador estadounidense Steven Sodergergh.



En cuanto a los niños y adolescentes, Molina Nápoles puntualizó que en modo alguno podrían no ser parte de la celebración de una fecha, desde siempre muy importante en la vida de la Organización de Pioneros José Martí y de sus miembros.



Y aunque habrá que esperar al reinicio del curso escolar, en septiembre venidero, para ese cambio de atributo que es tradición realizar cada 14 de junio, quienes ya lo vivieron están invitados a compartir en las redes sociales fotos y videos que atestigüen ese feliz momento de trocar la pañoleta azul de los “moncadistas” por la roja que identifica a los pioneros José Martí de primer nivel, añadió.