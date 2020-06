Hotel Nacional de Cuba prioriza la higiene y desinfección para bien de sus clientes (+Fotos)

La Habana, 12 jun (ACN) Con el fin de garantizar la seguridad de los clientes, el emblemático Hotel Nacional de Cuba, ubicado en esta capital, prioriza desde el inicio de la actual pandemia las acciones de higiene y desinfección en aras de proteger también a sus trabajadores.



Marta López, directora esa prestigiosa instalación próxima a cumplir 90 años, declaró a la ACN que desde los primeros casos de la COVID-19 en el país tomaron todas las medidas necesarias porque se no mantuvieron con turistas hasta principios del pasado mes de mayo.



Por esa razón -dijo- exigíamos a los clientes que cumplieran con el distanciamiento físico y las medidas higiénico-sanitarias que son tan importantes para evitar el contagio de la enfermedad, afirmó.



Así, siguiendo todo lo previsto dentro del protocolo de seguridad no tuvimos ninguna dificultad en ese sentido e insistimos en la necesidad de brindar los servicios sobre todo en las áreas libres, dígase piscinas o en los espacios abiertos del hotel, señaló.



Agregó que para evitar aglomeraciones no tenían desayuno mesa buffet y lo daban en el piso ejecutivo; mientras los otros servicios de alimentación fueron en la piscina, precisó.





Sobre cómo se sumarán a las nuevas tendencias del turismo a nivel mundial, López aseguró que, por ejemplo, en la entrada del hotel realizarán la desinfección de los autos, tarea que asumirá un maletero a cargo de esa responsabilidad, resaltó.



También mencionó que cuando el cliente nacional o internacional haga el proceso de chequeo exigirán el distanciamiento de metro y medio o dos metros de la recepción, y a partir de ahí tomarán todas las medidas para cuidar la salud de ellos y de los trabajadores, puntualizó.



A su vez destacó que el Hotel Nacional de Cuba tiene varias áreas libres y eso facilitará que los turistas aprovechen esos espacios manteniendo la distancia entre ellos.



Relacionado con el protocolo de seguridad, dijo que los trabajadores tendrán un porta insumo con cubiertos para el momento de servir el desayuno u otro alimento, y eso impedirá tocarlos con la mano, informó.



El objetivo más importante es que se cumplan todas las medidas para garantizar una estancia feliz a nuestros turistas y que los trabajadores de la instalación estén sanos en la prestación de los servicios, concluyó la directiva.