Refuerza La Habana las acciones de fiscalización y control

La Habana, 8 jun (ACN) Desde el inicio de la pandemia, en la capital se han realizado más de 27 mil 300 acciones de control y se han impuesto cerca de 13 mil 200 multas como parte del proceso de enfrentamiento a la COVID-19, informa el periódico Tribuna.



En el camino hacia ir cortándole al nuevo coronavirus las posibilidades de expansión, en la capital se refuerzan las acciones para garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y el enfrentamiento a las violaciones que pueden contribuir a multiplicar la propagación.



Según Orestes Llanes Mestre, coordinador de fiscalización y control del gobierno de La Habana, el plan de refuerzo responde al reclamo de la población de que se incremente este tipo de actuación hacia quienes violen las medidas orientadas por las autoridades de salud pública y del gobierno en la batalla contra la pandemia.



El sábado 6 de junio se informó que en las últimas 24 horas se habían impuesto 362 multas por la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) y la Inspección Sanitaria Estatal y más de 500 por la Policía Nacional Revolucionaria.



En la ciudad, se estableció un sistema desde la dirección provincial de la DISC, que registra los datos de las personas multadas, su dirección y lugar donde fue impuesta la multa, con el objetivo de que quienes reincidan en este tipo de violación, no solo aplicarles esta sanción, sino además, acusarlas por propagación de epidemias.



Hasta la fecha, dijo, se han llevado a juicio más de 500 causas por violación medidas higiénico-sanitarias y más de 550 personas han sido sancionadas, de ellas, 57 con penas de privación de libertad y 60, con multas.



“Va a haber mayor rigor en esta etapa con el objetivo de garantizar cortar la transmisión, motivada por la baja percepción de riesgo y las violaciones que se vienen detectando”, destacó Llanes.



Según enfatizó el coordinador de fiscalización y control del gobierno de La Habana, la mayoría de las multas que se imponen -78 por ciento, son personas mayores de 35 años, “lo que significa que nuestra juventud está dando la respuesta, por lo tanto, tenemos que llamarnos todos a revisarnos y velar por el cumplimiento”.



No se trata de una multa más o una multa menos, apuntó Llanes, el sentido es que todos participemos en esta importante batalla contra la COVID-19 y ganar conciencia de que el aislamiento social, el uso del nasobuco y del hipoclorito de sodio a la entrada de las instalaciones, el empleo eficiente de los pediluvios ha demostrado ser muy eficientes en esta batalla.



Según explicó entre los argumentos para la imposición de las multas se encuentran estar en la vía pública sin usar correctamente el nasobuco, y a las personas jurídicas, cuando se es responsable de un área y no garantiza que en la entrada estén garantizadas la solución clorada o alcohólica o los pediluvios para impedir que la epidemia entre a la instalación.



Igualmente, entre las causas figuran que elaboradores y vendedores de alimentos o quien esté prestando un servicio, ya sea desde instalaciones de salud como de gastronomía, comercio, servicios o panaderías, si no se usan guantes, las pinzas para alcanzar el producto o no se usa el nasobuco.



Además de las 362 multas por violación de las normas higiénico-sanitarias, se impusieron en las últimas horas (con cierre del sábado 6 de junio) 98 relacionadas con violaciones en la red comercial -alteraciones de precios, normas o por no cumplir con la calidad del producto que se le vende a la población-, para un total de 460.