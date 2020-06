Consejo de Defensa aborda temas de alta trascendencia para La Habana

La Habana, 5 jun (ACN) El Consejo de Defensa Provincial (CDP) de la capital analizó durante su más reciente sesión de trabajo temas de alta trascendencia para los habitantes de la ciudad, entre ellos la indisciplina social y problemas con el abasto de agua, en medio de la pandemia de la COVID-19.



Los directivos de la empresa siderúrgica José Martí, Antillana de Acero, acudieron al Consejo de Defensa para dar respuesta a varias violaciones higiénico sanitarias detectadas en la entidad y tuvieron que explicar las medidas tomadas en la industria para evitar la ocurrencia de hechos tales como personas dentro del centro sin utilizar nasobucos o la ausencia de colchas con hipoclorito en las entradas de los locales.



Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP explicó que esas situaciones no se pueden repetir, menos en una empresa como la Antillana, con una alta responsabilidad en la economía del país, reportó el periódico Tribuna.



Al respecto, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa, señaló que los grandes centros de producción tienen que ser pesquisados todos los días.



Por otro lado, la entrega del detergente líquido a los municipios pendientes de ese producto fue tema de análisis, así como el abastecimiento de alimentos a zonas alejadas de la ciudad.



Sobre las problemáticas existentes en la tienda de Boyeros y Camagüey, donde existen aglomeraciones de personas en las afueras de la misma, el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de la capital planteó la necesidad de evaluar, de conjunto con las autoridades del lugar, las medidas a tomar para evitar tales fenómenos y disminuir las concentraciones de personas fuera de ese establecimiento, de forma que la venta fluya.



Directivos explicaron que en el caso de los trabajadores sin nasobuco en esa entidad han sido separados de sus puestos de trabajo.



Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, explicó que en la capital se acumulan desde el inicio de la pandemia mil 097 casos positivos, se han procesado 41 mil 766 PCR en tiempo real y al cierre del día 84 la provincia presenta una tasa de incidencia de 51,38 por 100 mil habitantes.



Se acumulan 184 profesionales de la salud afectados, de ellos 148 corresponden a instituciones de subordinación provincial, no presentándose ningún caso nuevo en el día.



Torres Iríbar, al intervenir en otro momento del encuentro, llamó a elevar la percepción de peligro para evitar que por negligencia, por no observarse las medidas previstas o por no tomarse las acciones indicadas, se vuelvan a repetir eventos como los ocurridos en los laboratorios AICA o en la tienda La Época.



Actualmente cuatro personas se encuentran en unidades de atención al grave, las cuales se encuentran evolucionando de forma positiva.



Por otro lado, se informó que no hay dificultad con la disponibilidad de hipoclorito ni con los productos naturales en las farmacias.



Otro de los asuntos debatidos fue el arribo de los vuelos provenientes del extranjero, sobre lo que se informó que todos los pasajeros tienen ya garantizado el lugar donde van a pasar los 14 días establecidos de aislamiento.



No se presentaron incidencias con el tema de la electridad en la capital.



Al hacer las conclusiones del Consejo de Defensa, Torres Iríbar reiteró el llamado a cumplir con las medidas de reforzamiento del aislamiento social aprobadas por ese órgano y agregó que la forma en que salud pública haga cumplir esas medidas es fundamental.



Calificó de decisiva la acción práctica de las autoridades sanitarias y del sistema que existe en el CDP para cortar la transmisión de la pandemia en la capital.



Destacó que si algo genera movimiento en La Habana es la venta de alimentos, por lo que señaló que hay que distribuir bien lo que se tenga para que llegue a la mayor cantidad de personas.



Tras aprobarse el plan de reforzamiento de las medidas en la ciudad, Iríbar convocó al pueblo, a los directivos, a los centros laborales, a que emerja la actitud responsable, digna, solidaria del pueblo capitalino, el cual nunca le ha fallado a la Revolución.



Finalmente, llamó a cumplir con las medidas estipuladas para poder darle el golpe final al nuevo coronavirus, como pandemia, y argumentó que corresponde a La Habana, por la cantidad de personas que en ella viven y la cifra de casos detectados, con más de un 70 por ciento asintomáticos, cortar la transmisión.