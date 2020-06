Presente medicina militar en el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba

La Habana, 3 jun (ACN) La mayor parte de los casos positivos a la COVID-19 en Cuba ha recibido atención en hospitales militares, donde médicos, enfermeras, cadetes, tecnólogos y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarías (FAR) han salvado niños y adultos, cubanos y extranjeros.

El General de Brigada Francisco Martínez, jefe de la dirección de servicios médicos de las FAR, en comparecencia televisiva sobre la situación epidemiológica, dijo hoy que fueron habilitadas para atender infectados por la COVID-19 mil 240 camas, de ellas, 110 para estadios crítico y grave, en seis instalaciones hospitalarias de las FAR.

El primer centro con pacientes confirmados en Cuba fue el hospital militar Manuel Fajardo, de Villa Clara, desde entonces hemos dado atención a seis mil 58 adultos y más de 800 niños en el proceso ante la situación epidemiológica, incluidos partos, operaciones, hemodiálisis y 14 ensayos clínicos, refirió.

Han estado ingresados en nuestros centros el 64 % de los casos positivos en el país, entre ellos, 197 extranjeros, de estos 21 positivos, señaló Martínez.

Además, 200 de nuestros médicos están en nueve países, como parte de las brigadas cubanas que cooperan en la lucha contra la COVID-19, agregó.

El General de Brigada apuntó que, habitualmente, en seis hospitales militares clínicos quirúrgicos y uno general el 80 por ciento de los pacientes son civiles.

La teniente coronela Yordana Maqueira, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR, comentó que miles de integrantes de la institución armada, como médicos, enfermeras, cadetes y trabajadores civiles, fueron capacitados y se incorporaron al enfrentamiento a la COVID-19, influida la atención directa a infectados.

El Coronel Julio Andrés Peréz, director del Hospital Militar Central Luis Díaz Soto, elogió la gran disposición y profesionalidad del personal de esa entidad.

Dispusimos 410 camas y una brigada de 390 efectivos, de ellos más del 90 por ciento jóvenes, con la misión de recibir, aislar y tratar a pacientes de La Habana, Artemisa y Mayabeque. Atendimos cerca de tres mil personas, de ellas 583 adultos y 68 niños positivos a la enfermedad; ya dimos 549 altas médicas, puntualizó.

La mayoría de pacientes no pasó siquiera a estadio de cuidado, y de 16 críticos en terapia intensiva, 11 fueron salvados, añadió Peréz

Verena Muzio, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), expresó que en el contexto de la pandemia, la institución ha estrechado sus tradicionales lazos con los hospitales militares, caracterizados por la disciplina, organización, disposición y profesionalidad.

La científica expresó que los proyectos Esperanza, CIGB 2020 y CIGB 258, relacionados con la candidatura vacunal, la evaluación del efecto de medicamentos antivirales y la negativización de la carga viral, tienen el sustento del personal de los hospitales militares

El 72 por ciento de los pacientes críticos con peligro para la vida y el 90 por ciento de los graves, han sobrevivido gracias a esos tratamientos, subrayó.