Alternativas para evaluación en nivel preuniversitario tras reanudación del curso escolar

La Habana, 29 may (ACN) Para el reinicio de las clases en el nivel de la enseñanza preuniversitaria se han identificado alternativas que permitan concluir satisfactoriamente el periodo lectivo, afectado por el impacto de la COVID-19 en el país.



Maikel Ortiz Carmona, director nacional de Preuniversitario en el Ministerio de Educación, informó al periódico Granma que se decidió no realizar pruebas finales en ninguna de las asignaturas, ni en los grados de ese nivel educativo.



El funcionario puntualizó que el curso escolar se cerrará con el acumulado de la evaluación sistemática y con el desarrollo de los dos cortes evaluativos.



Hemos organizado cinco evaluaciones: estaremos realizando el segundo trabajo de control escrito en Matemáticas, Español e Historia a aquellos estudiantes que no lograron completarlos una vez realizada la desmovilización del curso, apuntó.



Ortiz Carmona explicó que, en el caso de Cultura Política, se efectuará un seminario de preguntas y respuestas, en tanto Física, Química, Biología y Geografía se evaluarán a través de un seminario integrador de carácter individual.

La calificación que alcance el estudiante en este ejercicio será la misma que se otorgue a las cuatro asignaturas que lo componen.



En el caso específico de duodécimo grado, los alumnos van a tener un mes lectivo para que puedan profundizar en las materias con sus profesores.



Cuarenta y cinco días naturales después de este mes de preparación, comentó el especialista, se realizarán los exámenes de ingreso a la Universidad en Matemática, Español e Historia, y se realizará el proceso de otorgamiento de las carreras.



Cuando reinicie el curso



-Primeras 3 semanas: sistematización y consolidación de las diferentes asignaturas y profundización en los contenidos que serán objeto de evaluación parcial.



-4ta semana: cierre del segundo trabajo de control parcial que falta.



-5ta y 6ta semanas: exámenes de revalorización y extraordinario.



-7ma y 8va semanas: conformación de los índices generales de cada grado, trabajo en la secretaría docente con el pase de notas, proceso de nuevo ingreso y continuidad de estudio.