Desde la agricultura urbana honran en Camagüey aniversario 60 de la FMC (+Fotos)

Camagüey, 27 may (ACN) Con el reconocimiento a diversas áreas pertenecientes al movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar en esta ciudad, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) realizó aquí otra de las actividades de su plan de celebraciones por su LV aniversario.

Con la presencia de Anielka Fernández del Monte, miembro del Secretario Nacional de la organización, especialmente se destacó la labor de sus principales responsables en cada caso, como fue en el Organopónico Centro en el Distirto Julio Antonio Mella, a su administradora Magalis Pedrero Basulto quien permanece al frente de esa instalacion durante 28 años.

Recibir esta condición por aniversario 60 es un honor, dijo, pues realza la labor diaria aquí realizada para cumplir el compromiso con la sociedad, el mismo motivo que nos impulsa a esforzarnos para que no haya canteros vacíos, ya sea de cultivos de ciclos cortos, vegetales, o sino plantas medicinales y aromáticas.

Además, se entregó el lauro El Patio de María, perteneciente a la lugareña María Calero Quintero, quien en varios metros cuadrados de tierra en la parte trasera de su hogar posee numeroso cantero sembrado de hortalizas, las cuales comercializa a módicos precios entre sus vecinos.

Para mí no hay mayor satisfacción que ayudar con el fruto de mi trabajo a mi comunidad, comentó a la ACN, yo no le vendo al carretillero, yo le vendo a mis vecinos, e incluso sin importar si en ese momento no tiene el dinero, yo sé que después me lo paga, porque su agradecimiento es mayor, más aún cuando me celebran mis productos.

Al respecto Anielka Fernández aseveró que se trata de promover actitudes como esa, o sea, lograr una mayor incorporación de las familias que posean terrenos para sembrar, y esos beneficios destinarlos a la comunidad circundante.

La provincia de Camagüey es pionera en el país en la implementación de la agricultura urbana, suburbana y familiar, y desde la Federación trabajamos para apoyar esa iniciativa, porque es responsabilidad nuestra también cuando no hay un patio sembrado si este tiene las potencialidades, afirmó.

En el país hay más de 15 mil patios declarados, agregó la dirigente de la organización femenina, y por el aniversario 60 de la FMC en cada territorio se proyecta sumar otros 60, y para eso se fomenta el apoyo a quienes tienen la disposición pero menos recursos, mediante un trabajo coordinado entre los Comités de Defensa de la Revolución y el Ministerio de la Agricultura.

Durante la jornada se destacó el accionar también de María Estévez y Margarita Arbolaez Calderón, quienes se dedican al fomento de las plantas ornamentales y frutales en sus respectivos patios.