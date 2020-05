Círculos infantiles mantendrán medidas de distanciamiento luego de su reapertura

La Habana, 26 may (ACN) Varias de las disposiciones de distanciamiento que se han adoptado en Cuba, en la etapa de enfrentamiento a la COVID-19, se mantendrán una vez que la situación epidemiológica permita reiniciar el curso escolar.



Hoy la familia no accede a los salones para que no tenga contacto con otros niños; en los locales se trabaja en pequeños grupos y se mantiene el distanciamiento entre los catres a la hora del sueño, informa el periódico Granma.



Una vez reiniciadas las clases también se dará atención al público para que las madres, tutores o padres que necesitan el círculo infantil puedan entregar la planilla de solicitud, se retomará el proceso de adaptación de los niños a los que se les había entregado la matrícula, pero no pudieron comenzar, aclaró María de los Ángeles Gallo Sánchez, directora nacional del nivel educativo Primera Infancia.



Se dará el otorgamiento a algunos niños nacidos en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019 para poder realizar el completamiento del año de vida correspondiente, que en este caso es el segundo, y ejecutar este beneficio social a la madre trabajadora, agregó.



En esta misma etapa del reinicio del curso escolar, especificó la funcionaria, se realiza el otorgamiento masivo, para que cuando inicie el periodo lectivo comiencen las nuevas adaptaciones de los niños.



Cuando se vuelva a la normalidad habrá infantes que van a necesitar una readaptación, lo cual tendrá en cuenta el personal, de acuerdo a cómo el niño se manifieste, señaló.



A pesar de la decisión de suspender las actividades docentes para frenar la propagación de la COVID-19, cerca de 200 círculos infantiles (de los mil 085 que existen en el país) se han mantenido dando servicio para aquellas madres que lo han necesitado por pertenecer a sectores priorizados de la Isla.



Cuando la situación epidemiológica permita reanudar las actividades docentes, en estos centros y en el grado prescolar se van a continuar sistematizando diferentes contenidos, que son necesarios por el nivel de desarrollo que tienen los niños, explicó Gallo Sánchez.



En el grado prescolar existen determinados contenidos que no se han dado, fundamentalmente, en Análisis Fónico, Preescritura y en Nociones Elementales de Matemática, que son contenidos importantes para el inicio del primer grado; estas materias serán impartidas en el reinicio del curso por las maestras del grado, precisó la directiva.



El diagnóstico, que siempre se ha realizado finalizando el curso, en esta oportunidad no se va a efectuar, precisó.



Según Gallo Sánchez, se va a tener en cuenta la evaluación final del niño, la cual es realizada por los educadores, las maestras y por las ejecutoras y promotoras del programa Educa a tu Hijo.



En este programa, subrayó, va a funcionar la atención grupal, se reanudarán las actividades conjuntas, que se venían realizando, y se haría todo un trabajo con la familia y los niños para recuperar algunos contenidos que son necesarios sistematizar.