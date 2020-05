La Habana, 15 may (ACN) Cuba recuerda hoy que hace 65 años, Fidel y otros moncadistas salieron del Presidio Modelo, por presión popular, señaló en Twitter Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República.

Iniciaban ese mismo día la intensa marcha a la conquista de nuestra libertad, añadió el mandatario en esta red social.

El día se esperaba por el pueblo de Cuba desde el momento en que fue aprobada la Ley de Amnistía, una victoria innegable del pueblo cubano que, sin embargo, tenía una «percha» que convenía al régimen, publica el periódico Granma a tono con la fecha.

La prisión política de Fidel fue un reclamo que tuvo su antecedente en el juicio del Moncada, durante el cual el propio dirigente revolucionario, en su calidad de acusado y abogado, hizo que se dedujera testimonio de las acusaciones vertidas en el juicio, contra aquellos militares que cometieron crímenes, denunciados por sobrevivientes–testigos– de asesinatos.

El 15 de mayo de 1955 salieron los moncadistas de prisión y la Estación de Ferrocarril fue tomada por el pueblo, en espera de la llegada del tren de Batabanó.

La prensa publicaría las declaraciones de Fidel: “La conciencia nacional renace, pretender ahogarla traerá una catástrofe sin precedentes”, era el leguaje del único líder aceptado por la mayoría del pueblo y a quien muy pronto le fue imposible acceder a una tribuna.

Entonces declaró: “Las puertas adecuadas a la lucha civil me las han cerrado todas, como martiano pienso que ha llegado la hora de tomar los derechos y no pedirlos, de arrancarlos en vez de mendigarlos…”, y después: “… así que no queda más solución que la del 68 y el 95”.

Solo estuvo seis semanas en La Habana, después el Granma, la Sierra Maestra y la victoria.