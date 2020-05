Martianos hoy: un compromiso de vida y de lucha

La Habana, 15 may (ACN) ¿Qué significa ser martianos hoy? A responder esta pregunta invita el Movimiento Juvenil Martiano (MJM), en estos días en que el pueblo de Cuba rinde tributo al Héroe Nacional y Apóstol de sus luchas emancipadoras, a 125 años de su caída en combate y ascenso a la inmortalidad.



De hecho, Martianos hoy se nombra la campaña que el 28 de enero -fecha natal del más universal de los cubanos- emprendió el Movimiento, con la mira puesta en conmemoraciones como la de este 19 de mayo, fiel al empeño de acercar a las generaciones jóvenes a la historia patria, a sus protagonistas y, en especial, a la vida, obra y legado de José Martí.



Decimos hoy y resulta imposible no pensar de inmediato en la pandemia que azota desde hace meses al planeta y contra la cual luchamos los cubanos dentro y fuera de nuestras fronteras, expresó a la ACN Yusuam Palacios Ortega, presidente del MJM.



Reflexionó que, inevitablemente también, surgen preguntas, como ¿qué pensaría y diría el Maestro de esta horrible pesadilla que vive el mundo?, ¿de qué manera pueden sus ideas y enseñanzas -y las su mejor discípulo, Fidel- ayudarnos a enfrentar la situación?, ¿cómo podemos contribuir a derrotar a este enemigo invisible?



Las respuestas están en cuanto ha hecho el pueblo en estos meses de combate contra la COVID-19 en todos los frentes, incluso en los hogares, donde niños y adolescentes, asistidos por la familia, continúan sus estudios, ahora por televisión, y donde el amor, el deber cívico, el sentido común nos conminan a quedarnos, enfatizó.



Para Palacios Ortega, sin embargo, no se trata únicamente de la pandemia, porque la actual crisis sanitaria global es apenas otra arista de una crisis mayor, más profunda, totalizadora: económica, financiera, política, social, ambiental, cultural.



En este mundo plagado de miserias y tan urgido de equilibrio, solidaridad, paz, justicia, valores, Martí tiene mucho que decir y hacer, y constituye una referencia indispensable para entender, enfrentar y vencer los cruciales desafíos del siglo XXI, destacó.



Camino al 19 de mayo, la pregunta sobre qué significa ser martianos hoy y particularmente ahora, circulará en las redes sociales y otras plataformas digitales y podrá ser respondida lo mismo en prosa que en verso, con fotos, videos, dibujos y de muchas otras maneras, explicó.



El sitio web de la Asociación Hermanos Saíz -es otro ejemplo- publicó un dossier con textos que destacan la actualidad, valía y pertinencia del pensamiento ético, humanista y antimperialista del más universal de los cubanos en estos tiempos de coronavirus.



La vigencia de sus ideas será el gran tema del foro online que, también con los auspicios de la vanguardia artística de la juventud cubana, acontecerá el próximo lunes desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, señaló el Presidente del Movimiento Juvenil Martiano.



A lo anterior sumó un tuitazo el martes 19, en ese mismo horario, bajo las etiquetas #MartianosHoy y #MartíVive y con las cuentas líderes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el MJM, que reunirá a los movimientos y organizaciones juveniles y estudiantiles de Cuba en una gran ofrenda de gratitud y amor al Héroe de Dos Ríos.



La Televisión Cubana, en tanto, incluirá en su parrilla una decena de cápsulas, producidas por la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales del Ministerio de Educación (CINESOFT) y en las cuales niños, adolescentes, jóvenes y adultos reflexionan sobre el significado y alcance de ser martianos.



En el diálogo con la ACN, Palacios Ortega también respondió la pregunta: “En cualquier tiempo y más aún en este, ser martiano es un sentimiento y una convicción, un acto de fe y un compromiso de vida y de lucha por ese porvenir mejor que para Cuba y el mundo ansiamos y, definitivamente, hoy más que nunca, ser martiano es ser patriota, antimperialista, revolucionario”.