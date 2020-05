Estados Unidos pasa del silencio a la injuria, afirma Díaz-Canel

La Habana, 14 may (ACN) “¡Inmoral! #EEUU rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a #Cuba en lista espuria”, publicó hoy Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, ante la inclusión por el Departamento de Estado norteamericano de la Isla en su lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo.



Acusa a la nación víctima, de no cooperar contra el terrorismo, señaló el mandatario en su perfil en la red social Twitter.

Agregó que Estados Unidos miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo.

En la jornada de ayer Cuba fue incluida en dicha lista junto a otras naciones como Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.



La mayor de las Antillas no estaba en la misma desde el año 2015, cuando fue sacada durante el mandato del presidente Barack Obama, luego de haber sido incluida durante 33 años.



El texto oficial del anuncio publica que estos países están incluidos bajo la Sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas como "no cooperantes completamente" con los esfuerzos antiterroristas de Washington; y, con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a estos Estados.



Refiere que Cuba fue incluida porque miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia permanecieron en La Habana en 2019 y el gobierno cubano se negó a extraditar a 10 de sus miembros, luego que la misma se adjudicara un atentado con coche bomba en la Escuela General Santander de Cadetes de Bogotá, que dejó 22 muertos y más de 60 heridos.

¡Inmoral! #EEUU rompe récord de cinismo y pasa del silencio a la injuria, al incluir a #Cuba en lista espuria. Acusa a la nacion víctima, de no cooperar vs terrorismo. #EEUU miente y ofende porque no puede responder con la verdad sin acusarse a sí mismo. https://t.co/XPVqqLGrNB — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2020