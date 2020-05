Trabajadores de turismo activos y útiles en diferentes frentes durante la COVID-19

Santiago de Cuba, 14 may (ACN) Los trabajadores del turismo en la provincia de Santiago de Cuba no quedaron cruzados de brazos desde el comienzo de la enfermedad COVID-19 al paralizarse los servicios en buena parte de sus instalaciones y muchos están en otros frentes cumpliendo tareas sumamente importantes y humanas.



Yuri Alcántara Verdecia, secretario general del Sindicato Nacional de Hotelería y Turismo en el municipio cabecera, dijo a la ACN que actualmente organizan la tercera brigada Elpidio Sosa, formada por hombres y mujeres de diferentes entidades del sector para ayudar en centros de aislamiento dedicados a la vigilancia clínico epidemiológica por la pandemia.



Mencionó por ejemplo, la transportista Transtur, Marina Marlin, Agencia de Espectáculos Artísticos Turarte, Tiendas Caracol, Sucursal Extrahotelera Palmares y los grupos hoteleros Cubanacán e Islazul, entre muchos otros.



Comentó que en los próximos días será abanderada y auguró su buen desempeño, tal como lo hicieron las dos anteriores cuyos integrantes están ya en el hogar luego de trabajar 14 días en instituciones habilitadas para la atención de personas que fueron contactos de casos confirmados.



Posteriormente cumplieron el aislamiento como medida necesaria antes de regresar al seno familiar, acotó Alcántara Verdecia.



Destacó que aprovechando el cierre de la mayoría de los hoteles, estos reciben acciones de mantenimiento en todas sus áreas y de manera particular en la recuperación de habitaciones que estaban fuera de servicio por diferentes causas.



Esto, señaló, ocurre en las pertenecientes a las de Islazul y Cubanacán, y en particular se refirió a las labores en el Meliá Santiago de Cuba, de este último grupo, con la atención a las alfombras de los pisos, pintura y áreas verdes.



Otro número de compañeros, indicó, está reubicado en Salud Pública para apoyar el pesquisaje en la comunidad y también programas priorizados como el agroalimentario.



En este último puso como ejemplo su inserción a la Empresa de Tabaco Torcido de Santiago de Cuba, ya que las producción de alimentos y de fondos exportables no se detiene en tiempos de la COVID-19, por el contrario.



Se refirió también a la respuesta de la Sucursal Palmares con sus ofertas gastronómicas en las modalidades de entrega a domicilio y para llevar, y otras iniaciativas con gran acogida en la población.



Cuando vuelva a la normalidad el país, la locomotora de la economía retomará con nuevos bríos la atención al turismo nacional e internacional, tal como lo demanda la economía, destacó Yuri Alcántara.