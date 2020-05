Canciller cubano: Estados Unidos esconde su historial de terrorismo de estado contra Cuba

La Habana, 13 may (ACN) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó hoy la nueva inclusión de Cuba en la lista de países que no luchan contra el terorrismo, en momentos en que el propio Departamento de Estado norteamericano silencia el ataque armado contra la Embajada de la isla en Washington.

En la red social Twitter, Rodríguez Parrilla se refirió a la constante actitud del gobierno estadounidense de esconder los numerosos actos de terrorismo cometidos contra la mayor de las Antillas por grupos ultraderechistas de la mafia anticubana, apoyados por las sucesivas administraciones de la Casa Blanca.

“Dpto Est #EEUU pone a #Cuba en lista espuria países no cooperan en lucha vs el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista 30/4 vs nuestra Embajada en Washington. Esconde su historial de terrorismo de Estado vs Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio”, tuiteó el Canciller cubano.

Igualmente, el jefe de la diplomacia antillana reitera su denuncia a la postura de Washington de ignorar las pruebas y advertencias previas a la agresión armada, en clara violación a las leyes internacionales que plantean la protección de las sedes diplomáticas y sus funcionarios en cualquier país.

El Departamento de Estado norteamericano incluyó hoy a Cuba en su lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo, junto a otras naciones como Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

La mayor de las Antillas no estaba en dicha lista desde el año 2015, cuando fue sacada durante el mandato del presidente Barack Obama, luego de haber sido incluida durante 33 años.