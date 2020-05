Denuncia Cuba a la USAID por incrementar financiamiento para atacar a brigadas médicas

La Habana, 8 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) dedicará dos millones de dólares adicionales para atacar a brigadas médicas cubanas.



En vez despilfarrar en agresiones contra la cooperación internacional y la salud de los pueblos, el gobierno de Estados Unidos debería centrar esfuerzos en evitar la enfermedad y la muerte de sus ciudadanos a cuenta de la COVID-19, afirmó en Twitter el canciller cubano.



La embajada cubana en Eslovaquia comentó, en respuesta al tuit de Rodríguez Parrilla, que eso da la medida de lo que le preocupa el ejemplo que constituye Cuba y su disposición a la cooperación, la solidaridad, siempre con su discurso respetuoso y constructivo.



Debían saber ya que la luz de un pueblo y su Revolución no la opacan millones mercenarios, añadió.



Rodrigo Malmierca Díaz, ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expresó en esa misma red social que en medio de pandemia de la COVID-19 cabe preguntar por qué el gobierno estadounidense ofrece dos millones de dólares para alentar denuncias sobre supuestas violaciones de derechos humanos vinculadas a la cooperación médica de Cuba.



Seguro que el dinero de sus contribuyentes podría ser mejor usado, sentenció.



Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, señaló al respecto que no les alcanza el dinero para impedir la muerte de 80 mil de sus ciudadanos, pero sí para agredir a otros cuyo ejemplo de éxito contra la pandemia los deja mal parados.