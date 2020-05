Covid-19: Ordenan en Matanzas limitar desplazamiento de trabajadores

Matanzas, 5 may (ACN) Limitar el desplazamiento de trabajadores entre provincias y municipios devino en orientación de las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial (CDP) en Matanzas, durante el encuentro último de este órgano de mando.



Liván Izquierdo Alonso, presidente del CDP, refirió que actualmente no existe mayor amenaza para el occidental territorio que el trasiego de profesionales de distintos sectores desde Matanzas hacia provincias vecinas y viceversa, cuestión a la cual se le debe poner fin en el menor tiempo posible.



Con el fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, el traslado interno se redujo a la mínima expresión, sin embargo aún prevalecen trabajadores de obras de la construcción en Varadero que viajan de un municipio a otro, circunstancia que también conlleva la búsqueda de alternativas, agregó Izquierdo Alonso.



El presidente del CDP orientó, además, intencionar acciones en este sentido en los puntos de desinfección en carretera, ubicados en zonas de la periferia de los municipios de Cárdenas, Jovellanos, Perico y la cabecera territorial.



Fernando Acebo Figueroa, director de la local unidad de Higiene y Epidemiología, explicó que por indicación del Ministerio de Salud Pública los profesionales que se mueven entre territorios por motivos laborales deben llevar consigo la prueba PCR negativo, que a todas luces indica la no presencia de la enfermedad.



Para velar por esta medida existen en entidades y organismos personas que atienden las Normas de Protección e Higiene del Trabajo, alegó el especialista, quien recordó que el país otorga mayor prioridad a este tipo de casos para amparar su movimiento entre fronteras.



Acebo Figueroa recordó que, en la situación actual, urge velar por el cuidado de cada provincia con especificidad para contribuir a la erradicación de la pandemia en todo el territorio nacional.



En el encuentro del CDP también trascendió que en Matanzas, con 125 casos confirmados de la Covid-19 hasta la fecha, se redoblan esfuerzos en el aislamiento de casos sospechosos y sus contactos, tarea que todavía demanda mayor prontitud y precisión.