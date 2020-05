Anuncian para mayo estabilidad determinados alimentos de la industria

La Habana, 5 may (ACN) En el mes de mayo debe mantenerse estable la producción de harina de trigo y la venta de pan a la población, así como la producción y entrega de aceite, pastas alimenticias para las provincias que les corresponden, y de refrescos, informó Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria.



Al comparecer en el espacio televisivo Mesa Redonda, explicó que continuarán las producciones de yogurt de soya y sus derivados.



Debemos sobrepasar las 15 mil toneladas en el período y seguir llegando a un grupo de lugares donde es muy demandando, además de utilizarlo en destinos donde no sea posible entregar la leche en polvo, destacó el titular, refiere Cubadebate.



Anunció que se iniciará este mes la producción de malta dispensada, la cual se venderá en algunos puntos en La Habana, cumpliendo con el distanciamiento necesario, para evitar aglomeraciones, iniciativa que están estudiando, para ampliarla en el futuro.



De igual forma, se seguirá la producción de café por grano y por envase, y no habrá dificultades con la producción y entrega de compota, comentó.



Igual suerte no tendrá la leche en polvo, sentenció el titular, quien manifestó que en mayo la industria enfrentará una tensa situación con las entregas de este producto.



No obstante, se asegurará el alimento para los niños como está establecido en la canasta básica, así como para las dietas médicas y el consumo social, priorizando los hospitales y los centros de aislamiento.



Va a estar limitada la utilización de leche en polvo en otro grupo de insumos, van a existir restricciones en la producción de helado, yogurt y otros que dependen de la leche, adelantó.



En referencia a otras producciones, el ministro de la Industria Alimentaria añadió que se aplican alternativas en la industria cárnica, a partir de que son bajos los niveles de entrega de ganado porcino (ocho mil toneladas cuando en el plan estaban concebidas 13 mil).



Sobrino Martínez hizo un llamado al incremento del control, a la eficiencia del proceso productivo en los combinados cárnicos, a la generalización en el país de la utilización de extensores y a aprovechar los subproductos.



En sentido general destacó que la industria alimentaria cubana sigue adelante en sus planes de producción, aun cuando enfrenta problemáticas en relación con el financiamiento y la falta de piezas de repuesto.



Algunas de las entidades afectadas actualmente son el Molino de Cárdenas (fuera de servicios, en proceso de reparación capital), el Cárnico de Ciego de Ávila (presentó dificultades con la bomba de agua, no obstante se debe incorporar esta semana, gracias a la integración de los trabajadores de Acueducto), el Lácteo Algibe de Mayabeque (debe arrancar esta semana), y la Fábrica de Pastas Vita Nova (se repara en estos días para lograr estabilizar los compromisos colectivos).



El ministro recalcó que, en los últimos 30 días, se ha avanzado en las inversiones en la industria, aunque un grupo de ellas se ha atrasado por depender de la llegada de técnicos extranjeros.



Este es el caso de la fábrica de chocolate de Baracoa, la cual está a un 98 por ciento de terminación, dijo.

Señaló que existen inversiones pendientes como el Complejo Lácteo de La Habana, y cuando pase la pandemia organizarán la reparación del cárnico de Guantánamo.



Con relación a los compromisos de producción y entrega del mes de abril, Sobrino Martínez afirmó que, a pesar de las complejidades con la entrega de ganado porcino y de leche a la industria, se cumplieron los compromisos de la canasta básica.



De igual forma, se aseguraron los productos demandados por Salud Pública y los Consejos de Defensa provinciales para el tratamiento a las personas que se encuentran en los hospitales y centros de aislamiento.



Aún muy lejos de satisfacer la demanda, pero con incremento de la producción, se comportó el yogurt, que incluso llegó a algunos poblados que no lo reciben normalmente.



Se iniciaron trabajos de recuperación de la acuicultura en tres provincias, y se trabaja en ocho territorios para potenciar el rescate de capacidades de esta modalidad.



El ministro subrayó que el mes de abril dejó deudas en la producción de refrescos, con gran diferencia entre la demanda y los niveles de producción, y comunicó que se da seguimiento de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior al faltante de pollo existente en algunas unidades, a partir de mermas propias del proceso y también por violaciones en los procedimientos.



“Le damos garantía total a nuestro pueblo, de que en los lugares donde ha faltado, vamos a despojar responsabilidades, y se repondrá lo que realmente tiene que ser”, aseguró Sobrino Martínez.



Entre las metas del ministerio está prepararse para aprovechar en toda su magnitud la campaña de primavera en la producción de leche y la zafra del mango, asegurarando su procesamiento industrial utilizando las alternativas y logrando el encadenamiento de las minindustrias de todos los sectores.



Además se proponen iniciar en mayo un grupo de procesos en la pesca llamado “La Corrida”, y trabajar en los preparativos para el verano.