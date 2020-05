Díaz-Canel llama a impulsar la cooperación y la solidaridad internacionales

La Habana, 4 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, llamó hoy a impulsar la cooperación y la solidaridad internacionales para enfrentar la COVID-19 y señaló que “es nuestra responsabilidad aunar voluntades y esfuerzos para enfrentar este inmenso reto”.



Nuestro empeño será decisivo, hagámoslo por el derecho a la salud, la paz y el desarrollo de nuestros pueblos, con estricto apego a los principios fundacionales del Movimiento, hagámoslo por la vida, sentenció al intervenir en la Cumbre Virtual del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) “Unidos contra la COVID-19”.



El mandatario señaló que la COVID-19 ha demostrado ser un reto global; no distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo, de ahí que la respuesta también deba ser global y mancomunada, superando las diferencias políticas.



No es posible predecir con exactitud la dimensión de sus consecuencias, la alta cifra de infectados y las cuantiosas pérdidas humanas muestran su devastador impacto en un mundo cada vez más interconectado que, sin embargo, no ha sido capaz de enaltecer esa interconexión de manera solidaria y hoy paga el precio de su incapacidad para corregir los graves desequilibrios sociales, dijo.



Digámoslo con honestidad: si hubiéramos globalizado la solidaridad como se globalizó el mercado, la historia sería otra, agregó Díaz-Canel.



Aseveró que falta solidaridad y cooperación y expresó que esos son valores que no pueden verse vinculados solamente a las ganancias, motivación casi exclusiva de quienes, rindiendo culto al mercado, se olvidan del valor de la vida humana.



Esta pandemia ha demostrado la fragilidad de un mundo fracturado y excluyente, acotó.



Instó a abogar por el fin de las guerras, incluidas las no convencionales, para salvaguardar el derecho a la paz, y rechazó las recientes y graves amenazas militares del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.



Afirmó que Cuba está dispuesta a compartir sus experiencias con los países del Movimiento, a los que la unen lazos históricos de amistad.



En cuanto al bloqueo impuesto por Estados Unidos, señaló que meses antes de que se desatara la pandemia de la COVID-19 este se recrudecía, y con enormes esfuerzos y sacrificios el país ha logrado sostener en esas condiciones el sistema de Salud Pública universal y gratuito.



La evolución de la epidemia en Cuba en los dos últimos meses está demostrando cuanto pueden impactar las políticas de inversión social en el enfrentamiento a los mayores y más inesperados desafíos, dijo.



Agregó que el desarrollo científico ha permitido el tratamiento exitoso de disímiles enfermedades transmisibles, tanto en el país como en otras naciones, y destacó que 25 nuevas brigadas de profesionales cubanos de la salud se han incorporado en el último mes a los esfuerzos de 23 países para combatir la pandemia, sumándose a las que ya prestaban servicios en 59 Estados.



El mandatario aprovechó la ocasión para felicitar a Uganda, que asumirá la Presidencia del Movimiento a partir del año 2022 y le aseguró todo el apoyo de Cuba.

