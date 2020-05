Informa el Ministerio del Interior sobre hallazgo de embarcaciones

La Habana, 4 may (ACN) El Departamento Nacional de Capitanías de Puerto informa sobre el hallazgo, en las provincias de Camagüey, Holguín y Guantánamo, de varias embarcaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 «De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» de la República de Cuba, informa el periódico Granma.

Según la nota informativa, firmada por la Dirección de Tropas Guardafronteras (TGF) del Ministerio del Interior, en las referidas provincias fueron encontradas las siguientes naves:



Camagüey:

Una embarcación tipo Yola, de color blanco, cuyo casco es de Fiber glass; eslora 4.96 metros, manga 1.80 metros, puntal 0.54 metros; con propulsión mecánica y motor fuera de borda, de marca Yamaha, 60HP.

Posee un número tres de color rojo en la banda de babor y fue encontrada el 18 de marzo de 2020, en la zona conocida como Flanco derecho del antiguo Puesto TGF Los Pinos, municipio de Nuevitas, Camagüey.

El casco de una embarcación tipo lancha rápida, con material del casco plástico y de color blanco; de eslora 5,15 metros, manga 2.00 metros y puntal 0.65 metros, con un cintón de goma de color negro en las bandas, con rótulo con letras negras en la banda de estribor, (Whater y an-119-mc), sin motor y en mal estado técnico, fue encontrada el 29 de noviembre de 2019 en la zona conocida como Camping Viejo, municipio de Nuevitas, Camagüey.

Embarcación tipo lancha rápida de pequeño porte; color negro y blanco, con un motor fuera de borda marca Yamaha, 40 h/p. Fue encontrada el 31 de diciembre de 2019, en la zona conocida como Playa el Muerto, municipio de Esmeralda, Camagüey.

Holguín:

Por su parte, la Capitanía del Puerto de Antillas informa sobre el hallazgo marítimo, realizado por un ciudadano, de una embarcación tipo Kayak, cuyas características son: material del casco plástico, color gris, eslora 2.05 metros, manga 0.50 metros, puntal 0.25 metros; en la parte interior posee una pegatina con numeración GB-TEKXC-2790K1 107, en proa XCICE260 y en ambas bandas TEKSPORT.

Fue encontrada en una zona a cinco millas al norte de la playa Guardalavaca, municipio de Banes, Holguín.

Guantánamo:

La Capitanía del Puerto de Guantánamo informa sobre el hallazgo de una embarcación tipo Yola, de color verde claro, eslora 6.20 metros, manga 2.00 metros, puntal 0.90 metros, de construcción de Fibra de vidrio; posee rótulo en la banda de babor TAN/NSAVYE, y en la banda de estribor MMY; de propulsión mecánica, motor fuera de borda en mal estado. Fue encontrada el 13 de enero de 2020, en la zona conocida como playa La Cotica, municipio de Imías.

Embarcación tipo Bote de remo, de color negro y blanco, eslora 4.70 metros, manga 1.90 metros, puntal 0.85 metros; en ambas bandas tiene un rótulo en el cual se lee: «DIEU SI BON # 3», y en el espejo de popa se lee: «Kite yo Fe». Fue encontrada el 14 de enero de 2020, en la zona conocida como Faro Maisí, municipio de Maisí.

Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a las respectivas Capitanías en un término que no exceda los treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite la propiedad o posesión del bien hallado.