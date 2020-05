Exhorta Machado Ventura a producir más y aprovechar mejor la tierra (+Fotos)

La Habana, 3 may (ACN) José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, exhortó este sábado, en esta capital, a producir más alimentos y aprovechar mejor la tierra para enfrentar los efectos negativos de la COVID-19.



En la reunión de chequeo de la marcha y cumplimiento de los acuerdos y medidas a ejecutar en la agricultura por los territorios, que contó con la presencia de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, Machado Ventura expresó que debemos estar preparados para muchas limitaciones en determinadas materias primas y recursos, como consecuencia de la actual pandemia.



Al respecto, abogó por fortalecernos desde adentro y buscar soluciones en el país para superar la crisis comercial provocada por el nuevo coronavirus, que azota casi en su totalidad al planeta.



Hay que ser selectivos -dijo- y ver en qué renglones podemos sacar más provecho, y ahí se incluye la agricultura como un bastión importante en la producción de alimentos; mientras insistió en utilizar bien la tierra con el objetivo de lograr rendimientos agrícolas acordes a las necesidades actuales.



En la sede del Comité Provincial del Partido en La Habana, indicó que todo lo que hagamos para sumar será bienvenido, por ejemplo en rubros como el tabaco, la miel y el carbón, unido a los productos para el consumo nacional, sobre todo las viandas, vegetales y hortalizas, apuntó.





También se refirió a la importancia de producir con calidad para el pueblo, sin dejar de pensar en exportar para cuando la situación lo permita, porque Cuba necesita esos ingresos en divisas, señaló.



Significó que el ahorro, la eficiencia y el aprovechamiento óptimo son claves en estos momentos, al igual que el proceso de distribución de los alimentos en aras de que le lleguen a más personas para su consumo.



La situación es dura aquí y en el mundo, pero hay que comer, por eso no podemos detenernos y buscar alternativas para sacar de la tierra el máximo posible, precisó.



A su vez expresó que no se puede perder nada, hay que acopiarlo todo (frutas, viandas, vegetales y hortalizas), ya sea para los mercados, las mini-industrias o la utilización de algunos de esos productos como alimento animal, sugirió Machado Ventura.



En la reunión de este sábado, Esmeregildo Martínez, delegado de la Agricultura en la capital, presentó el informe en el que explicó que hasta la fecha se tenía planificada la siembra de 3197.81 hectáreas (ha), sembrándose 3026.72 ha para un 94.6 por ciento de cumplimiento.



Aseguró que hay potencialidades para el cultivo de hortalizas, cuyo plan de siembra de la campaña de primavera asciende a 6654.17 ha, en tanto los de viandas y granos superan las mil ha cada uno.



Valdés Mesa ratificó que una prioridad en esta batalla por la vida es la producción de alimentos, elevando los rendimientos, mejorando la comercialización y priorizando un conjunto de inversiones.



Por último, exhortó a que no se quede ningún pedacito de tierra sin sembrar y agradeció a quienes se esfuerzan cada día en esa dura y exigente labor.