Recrudecimiento del bloqueo contra Cuba promueve la violencia, señala canciller Rodríguez Parrilla

La Habana, 2 may(ACN) El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y las agresiones contra Cuba promueven la violencia, sentenció Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento no se ha producido ninguna declaración pública de condena a este hecho por parte de las autoridades estadounidenses dijo en la red social Twitter, el canciller cubano quien señaló expuso que después del ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en EEUU, el Secretario de Estado Mike Pompeo no se había pronunciado sobre este hecho.

Sin embargo, dijo que el funcionario volvía a instigar acciones contra los médicos cubanos que enfrentan la COVID-19 en otros países. "Recrudecimiento del bloqueo y agresión vs Cuba promueven la violencia", refirió.

36 horas después del ataque terrorista vs la Embajada de #Cuba en #EEUU, el Sec. Pompeo no se ha pronunciado. Hace 1 hora volvió a instigar acciones vs médicos cubanos enfrentan la #COVID19 en otros países. Recrudecimiento del bloqueo y agresión vs Cuba promueve la violencia. pic.twitter.com/SRXzCdSzWp