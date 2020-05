Primero de Mayo: lo que la COVID- 19 no puede borrar (+Fotos)

Pinar del Río, 30 abr (ACN) A sus 66 años Policarpo Sánchez Ramos insiste en escribir décimas como un modo de perpetuar sus pensamientos y emociones en torno a cuanto le rodea; y ese entusiasmo frente a la hoja en blanco, no faltará este Primero de Mayo.



Porque el Día Internacional de los Trabajadores constituye un motivo para celebrar y así lo ha inculcado a sus vecinos del Comité de Defensa de la Revolución número ocho de la ciudad de Pinar del Río, quienes en su gran mayoría permanecerán en sus hogares, cual plaza para agradecer- como cada año- a un proyecto social justo.



Profesor de Física en la Facultad Obrera Campesina Antonio Maceo que radica en la Prisión Provincial, Policarpo ha dedicado 43 años a su profesión, desde diversas responsabilidades y con el empeño del primer día.





Junto a su esposa, hija y nieto vivirá este viernes una jornada atípica de la fiesta del proletariado cubano; pero no se amedrenta pues sabe que en la unión de fuerzas está el éxito para combatir a la COVID- 19, y Cuba constituye ejemplo de eso en el mundo.



Desde hace varios días a la entrada de su casa se observan la bandera cubana y un cartel que advierte la singularidad de estos festejos: “Unidos en el aislamiento contra la pandemia. Viva el Primero de Mayo”, cual preludio de un día histórico que comenzará a las ocho de la mañana con las notas del Himno Nacional, como exhortó Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Presidente de la República.





Y Sánchez Ramos aprovechará entonces para compartir con sus vecinos las décimas que durante este tiempo ha escrito.



No vamos a desfilar

este Primero de Mayo

pues luchamos sin desmayo

por la COVID acabar.

Como en casa hemos de estar

celebremos el momento

Es con amor y el sentimiento

que nos legara Fidel,

con Raúl y Díaz-Canel

juntos en el aislamiento.



Mientras más confinados estemos, mejor respuesta daremos a la COVID- 19, aseveró en declaraciones a la ACN. “Luchamos por nosotros y por la sociedad, que es lo que a veces no entienden algunas personas y afectan a los demás con sus conductas irresponsables”.



Asegura que los agasajos se iniciaron este calendario desde que el pueblo decidió rendir tributo a las nueve de la noche con sus aplausos al personal de la Salud Pública que en la Isla y fuera de ella, salva numerosas vidas, sin importar el riesgo o la distancia, solo el bienestar de la gente.



Unas 300 décimas han brotado de la pluma de este pinareño convencido de la grandeza de una Revolución construida el primero de enero de 1959 y que cada día se perfecciona con el accionar de sus hijos.



Sus primeras composiciones llegaron en época tan temprana como sus años de estudiante en Secundaria Básica, en aquel entonces, vinculadas a hechos que han marcado la historia de la mayor de las Antillas y han impacto de una forma u otra en la cotidianidad de la nación.



Derechos humanos, desaparición física de Hugo Chávez Frías y de Fidel Castro Ruz, cumpleaños 90 de Alicia Alonso, entre otros, temas en los cuales ha incursionado porque ha sentido la necesidad de expresarse cuando las palabras no alcanzan.



Cuando hago una décima es como una mujer que da a luz, y cada una es mi hija. No soy poeta, solo una persona sentimental, puntualizó.



Viva nuestra medicina

por su condición humana.

La medicina cubana

y de América Latina.

Viva la obra tan divina

de sacrificio y virtud

Y porque no hay actitud

ni regocijos mayores,.

Vivan los trabajadores

que luchan por la salud.



Una de las hijas y su nieto mayor hoy lo ayudan a engalanar el barrio, pues una pandemia no podrá apagar la creatividad de los trabajadores, esos que en diferentes escenarios dan un duro golpe día a día a la enfermedad.