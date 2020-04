La Habana, 29 abr (ACN) Actualmente más de 80 países se han interesado en adquirir el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, lo cual refleja la confianza en el éxito de la terapia para el enfrentamiento de la pandemia, informa hoy el periódico Granma.

Desde la aparición, en el mes de marzo, de los primeros casos de la COVID-19 en Cuba, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha dado fe de que la inclusión del medicamento en los protocolos de tratamiento muestra resultados positivos.

Detalles de la efectividad del producto, obtenido en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en la segunda mitad de la década de los 80 del pasado siglo, los ofrece el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, director general de esa institución, perteneciente al Grupo Empresarial BioCubaFarma.

La fortaleza del sistema de salud cubano, y su estrecha vinculación con la industria biotecnológica y farmacéutica, en nuestro sistema social, cuya prioridad es la salud del pueblo, hace posible que llegue a todos los cubanos que lo necesiten, expresó.

Según el doctor, de acuerdo con el protocolo de actuación establecido por el MINSAP, este producto, en combinación con otros fármacos, se emplea en el caso específico de los pacientes confirmados, y no en aquellos que presentan estado grave o crítico.

Datos revelados por el ministerio, al cierre del 14 de abril, demuestran que el 93,4 por ciento de los enfermos portadores del sars-cov-2 había sido tratado con Heberón (nombre comercial del Interferón Alfa 2b Humano Recombinante).

“Solo el 5,5 por ciento llegó al estado de gravedad. La tasa de letalidad reportada por el MINSAP en esa fecha era de 2,7 por ciento, mientras que, para los pacientes, en los cuales se usó este medicamento, resultó de 0,9 por ciento.

Para ese propio 14 de abril a nivel mundial entre el 15 y el 20 por ciento de los pacientes con la COVID-19 alcanzaron el estado de grave, mientras la tasa de letalidad era superior al seis por ciento.

Los datos muestran que el protocolo en nuestro país es efectivo, y el interferón desempeña un rol en los resultados, dijo Pimentel Vázquez.

“Sobre su uso en el mundo, afirmó el doctor que han aparecido en diferentes países importantes reportes de evidencias preclínicas y clínicas. Uno de los artículos científicos más recientes se refiere a un estudio realizado en Wuhan, en China, referido a su uso en personal médico.

De los individuos incluidos en la investigación, dos mil 944 recibieron el fármaco y tres mil 387 no. El 50 por ciento de los no tratados contrajeron la enfermedad, en tanto no hubo ninguno entre los beneficiados con el medicamento”, señala el diario.