Federación Sindical Mundial expresa su acompañamiento y solidaridad con Cuba

La Habana, 29 abr (ACN) George Mavrikos, secretario general de la Federación Sindical Mundial (FSM), reiteró que Cuba no está sola y que los 105 millones de afiliados con que cuentan en 132 países, de los cinco continentes, son soldados de la Isla y estarán con la nación hasta la victoria final.



El mensaje de Mavrikos se presentó durante el Foro Virtual Internacional por el Primero de Mayo, convocado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y que se desarrolló este martes, en el que el dirigente sindical recordó ambas organizaciones han caminado juntas durante todos estos años, con el paso firme, respeto mutuo y solidaridad internacionalista.



“La FSM ha estado y seguirá estando del lado del pueblo cubano, la Revolución cubana y de vuestro liderazgo estatal, del Partido y sindicato”, sentenció, según video publicado en el periódico Trabajadores.



Señaló que hoy también fortalecen su actividad para que cese el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de las Antillas por Estados Unidos.



Mavrikos anunció que en octubre se cumplen 75 años del nacimiento de la FSM y uno de los líderes que van a conmemorar es Lázaro Peña, quien fuera uno de los protagonistas en su fundación.



En el Foro Virtual Internacional, Ismael Drullet, miembro del Secretariado de la CTC transmitió una felicitación a los trabajadores cubanos, con una distinción a la labor del personal de salud y las brigadas médicas que cumplen misión en el exterior en el enfrentamiento a la COVID-19.



Destacó que en esta compleja situación, reconocen a quienes han permanecido laborando en los programas priorizados por el país como la zafra azucarera, la producción agropecuaria y de alimentos, la producción de aseo y medicamentos, así como las actividades del comercio y la gastronomía.



Por estos días hemos visto el aporte creativo de la Cultura, el Arte, los Medios de Comunicación; la dedicación de maestros y profesores a las teleclases, de los trabajadores sociales que junto a las organizaciones del barrio brindan atención a los grupos poblacionales más vulnerables, y del sector no estatal en diferentes frentes de los servicios, dijo.



Drullet afirmó que la dimensión de la actual crisis “nos obliga a cooperar y a practicar la solidaridad, más allá incluso de las diferencias políticas. El virus no respeta fronteras ni ideologías. Amenaza la vida de todos y es de todos la responsabilidad de enfrentarlo. Ningún país debería asumir que es suficientemente grande, rico o poderoso para defenderse por sí solo, desconociendo los esfuerzos y necesidades de los demás.”



Aseveró que con ese enfoque se trabaja desde la Isla, sin embargo en este momento tan difícil, el gobierno de los Estados Unidos se empeña en impedir que el pueblo cubano tenga acceso a los recursos necesarios para enfrentar esta peligrosa enfermedad, limitando la llegada ya no solo de alimentos, combustibles medicamentos, sino de otros bienes e insumos imprescindibles para enfrentar la pandemia.



Como si fuera poco, exhorta a gobiernos de otros países a rechazar nuestra ayuda solidaria y no cesa en su campaña destinada a desacreditar los valores de la medicina cubana, subrayó.



Comentó que la solidaridad y el apoyo a Cuba en estos tiempos de pandemia ha crecido, y se han recibido decenas de mensajes, cartas de organizaciones sindicales amigas, solidarizándose con la nación, con su pueblo, con la heroicidad del personal médico y esencialmente solicitando el cese del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos.



Agradeció la movilización de las organizaciones sindicales amigas y en general de las fuerzas progresistas, el apoyo a Cuba de Naciones, como China, Vietnam y Venezuela.



Santiago Badía, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, agradeció los múltiples mensajes que llegaron al Foro y puntualizó que actualmente Cuba tiene más de 30 mil colaboradores de la salud en más 60 países, prestando su ayuda solidaria en la lucha contra la pandemia; siguiendo la vocación humanista inculcada por Fidel Castro.



A través de sus comentarios otras organizaciones manifestaron su apoyo a la Isla; entre ellas el Frente Antiimperialista Internacionalista de España y el equipo de la presidencia de la CLATE desde Buenos Aires, Argentina, publicó Trabajadores.



Los miembros de la plataforma catalana de solidaridad con la mayor de las Antillas, Defensem Cuba escribieron: Saludos solidarios desde Catalunya para el pueblo cubano. Nuestro reconocimiento y admiración por la entrega del personal de las brigadas médicas cubanas en su enfrentamiento a la pandemia del Covid 19. ​Seguiremos la lucha contra el bloqueo hasta el cese total. #CatalunyaAmbCuba