Elogia Ignacio Ramonet solidaridad cubana en lucha contra el nuevo coronavirus

La Habana, 26 abr (ACN) El catedrático y periodista español Ignacio Ramonet puso de ejemplo la solidaridad de Cuba con otros países en la batalla contra el nuevo coronavirus, a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hace más de medio siglo.

Un pequeño país, también digno de admiración, se ha distinguido por su altruismo y generosidad. Se trata de Cuba, enfatiza Ramonet en un extenso artículo titulado Ante lo desconocido…La pandemia y el sistema mundo.

Sitiada y bloqueada desde hace 60 años por Estados Unidos y sometida además por Washington a brutales medidas coercitivas unilaterales, la Isla fue la primera en acudir en ayuda de China cuando estalló esta pandemia, recuerda el intelectual radicado en Paris.

Con el subtítulo Héroes de nuestro tiempo, dedicado al personal sanitario que arriesga su propia vida, expresa en el texto que desde entonces las autoridades cubanas no han cesado de enviar brigadas de médicos y personal sanitario a combatir la COVID-19 a una veintena de países, en respuesta a las solicitudes de los Gobiernos.

Relaciona entre ellos a tres de la rica Europa: Italia, Francia y Andorra, que reciben la asistencia médica de brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve.

Indica que el mundo está descubriendo lo que los principales medios dominantes internacionales han tratado de ocultar hasta ahora, que Cuba es una superpotencia médica, con más de 30 mil médicos y enfermeros desplegados en 66 naciones.

Cita en ese sentido una afirmación del Comandante en Jefe de que todo ello obedece a una consigna humanista y visionaria de Fidel Castro formulada con estas palabras :

« Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes. »

La Habana también está proporcionando su medicamento antiviral Interferón Alfa-2B Recombinante puesto a punto por sus científicos en sus laboratorios de biotecnología, y cuyo uso prevendría el agravamiento y las complicaciones en pacientes infectados por el nuevo coronavirus, añade Ramonet, autor del libro Cien horas con Fidel.