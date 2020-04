Aconseja el Cuerpo de Bomberos de Cuba adoptar medidas contra incendios

La Habana, 23 abr (ACN) La jefatura del Cuerpo de Bomberos de Cuba (CBC) abogó por la adopción de medidas contra las principales causas de incendios que se dan en el sector residencial.

Una de ellas consiste en evitar distracciones cuando se cocine y comprobar su interrupción una vez terminada la labor, además de asegurarse que se apaguen bien velas, inciensos y cigarros antes de ir a dormir o salir de la casa.

Añade la institución que no deben sobrecargarse los tomacorrientes, y si huele a gas no abrir ningún interruptor, luz, timbre, extractor de cocina, y abrir esta última y cerrar la llave de paso del gas e inmediatamente llamar a los bomberos, así como no se debe fumar acostado o dejar cigarros encendidos.

La lucha contra los incendios, explica, es siempre una peligrosa y costosa tarea, más aun si no se es un profesional de la materia, por ello se hace un llamado a la reflexión sobre la idea de que el arma más poderosa que dispone la sociedad ante los incendios es la prevención y estimular la percepción de riesgo en la población.

Ilustra ejemplos elocuentes en ese sentido, de que solo en los últimos cinco años en el país ocurrieron un promedio de 35 fuegos por día y de estos seis en hogares, revela el CBC en un estudio sobre su tendencia en ese período.

En general afectan la economía personal, la colectiva y de la nación e incluso más del 50 % de ellos transcurren en áreas yermas, pastizales y plantaciones, añade la institución, del Ministerio del Interior (MININT), que publica en su sitio los resultados del estudio en cuestión.

Aclara que provocan pocas pérdidas, casi ninguna víctima y su principal incidencia en el CBC se basa en el tiempo de ocupación de las técnicas de combate, y los que estallan en inmuebles o en sus edificios alcanzan el 16 % del total.

Precisa que los siniestros en residencias producen la mayor cantidad de víctimas y destruyen, además, la calidad de vida de los ciudadanos, aunque, paradójicamente, en este sector es donde menos llegan las campañas de prevención y el trabajo de control de su seguridad, lo cual que precisa cambiar, sugiere.

Las estadísticas en el quinquenio reflejan que en la capital suceden la mayor cantidad, que llegaron a la elevada suma de 22 mil 236 y de ellos cuatro mil 415 en domicilios.

Precisamente en La Habana se localiza la quinta parte del fondo habitacional del país y en los últimos cinco años ocurren 12 como promedio por día y de estos dos en viviendas.

El análisis de las estadísticas registra que como consecuencia en el último quinquenio hubo 523 personas afectadas, de ellas 465 lesionadas y 58 víctimas fatales, mientras la media anual llegó a 105 por incendios en viviendas, de los cuales 12 fallecieron y 93 experimentaron lesiones.

Sobresalen como los meses de mayor número de personas impactadas diciembre con 94, seguido por marzo con 65 y julio con 50, aunque llama la atención que del total 35 de ellas son menores de edad.

La inmensa mayoría de las muertes contabilizadas se deben a la intoxicación por gases y humo desprendidos por la combustión y apenas un 5% obedecen a las altas temperaturas.

En su ocurrencia prevalecen en la capital los territorios de Centro Habana con 287 y Diez de Octubre con 258, municipio de la capital con mayor densidad de población.

Las causas originarias que más se repiten son el uso de aparatos productores de calor, con desperfectos técnicos; sobrecarga en la red eléctrica; instalaciones eléctricas defectuosas y negligencias (dejar velas encendidas sin vigilancia, cocinas encendidas sin atención y quedarse dormido fumando).