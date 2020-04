Díaz-Canel: “Que la medicina y la ciencia venzan a la muerte”

La Habana, 20 abr (ACN) En ocasión de su cumpleaños 60 este 20 de abril, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez respondió a través de la red social Twitter a varias preguntas realizadas por la periodista Arleen Rodríguez Derivet.

Hoy cumple 60 años. Si pudiera apagar velas, ¿cuál sería su mayor deseo?

Que salvemos a la Patria de esta situación y ayudemos al mundo a vencer la pandemia en poco tiempo. Volver a abrazar a los seres queridos. Que los niños puedan volver a sus escuelas y a sus juegos. Que la medicina y la ciencia venzan a la muerte.

Ante la pregunta acerca de la marcha del plan nacional contra la COVID-19 y la satisfacción del Gobierno al respecto, el mandatario cubano expresó que “Nuestro plan marcha. Podemos adelantarnos al momento peor para evitar que llegue. Si se revisa el modelo se verá que vamos por debajo de la línea del medio, aunque por encima de la favorable”.

