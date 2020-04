Brigada de la Frontera, en la primera línea también contra la COVID-19

Guantánamo, 17 abr (ACN) La Brigada de la Frontera (BF), Orden Antonio Maceo, aplica las medidas higiénico-sanitarias, epidemiológicas y organizativas para proteger al personal en el cumplimiento de su misión de salvaguardar el perímetro con la ilegal base naval yanqui enclavada desde 1903 en suelo cubano.

El Coronel Luís Prieto Lazo, jefe de ese cuerpo armado, precisó que la observancia de esas disposiciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus, garantizan también los niveles de disposición y preparación combativas que signan a unidades de este tipo.

Puntualizó que en medio de la tensión que genera esa situación epidemiológica, se organizan actividades recreativas que propicien a los combatientes sobrellevar el aislamiento social y estén en mejores condiciones de cumplir las misiones y tareas planteadas.

En las salas de lectura se espaciaron las mesas y se ubican solo dos soldados por cada una de estas, -señaló-, las opciones culturales se realizan en espacios abiertos y se activaron las radio bases para transmitir información actualizada de la pandemia en Cuba y el mundo a los combatientes.

Subrayó que en el cumplimiento de la misión de proteger el perímetro fronterizo, los soldados antes de ir a las postas se lavan las manos con agua y jabón y se aplican las soluciones de hipoclorito, realizan el traslado con el uso del nasobuco y antes de subir y al bajar de los puntos de vigilancia, efectúan la desinfección.

Todas estas actividades se cumplen con disciplina, organización, mucha responsabilidad y el espíritu de sacrificio que caracteriza al combatiente de la Brigada de la Frontera, haciendo honor a su condición de ejemplar entre ejemplares, como planteó el General de Ejército Raúl Castro, enfatizó.

La Teniente Coronel, doctora Riselda Limonta Rodríguez, jefa de servicios médicos en la Brigada de la Frontera, explicó que el protocolo establecido en el Estado Mayor de esa unidad para trabajadores civiles, oficiales y suboficiales que hacen vida fuera de la misma, prohíbe la entrada de quienes presenten síntomas respiratorios.

Expuso que el ómnibus que traslada al personal cuenta con una barrera sanitaria y una vez que llega se cumplen con las medidas, entre ellas pasar por el baño podálico, el lavado de las manos con abundante agua y jabón, la solución de hipoclorito al 0,1 por ciento, la pesquisa para comprobar el estado de salud y luego es que se permite la entada a la unidad.

Los controles son permanentes en el día por si surgen síntomas de la enfermedad actuar inmediatamente, al personal que hace vida en la unidad se le mantiene la pesquisa constante, las oficinas disponen de las barreras sanitarias, se desinfectan todos los teléfonos públicos y el armamento en el servicio de guardia, añadió.

Iguales providencias se cumplen con el personal de la cocina comedor, se controla el uso del nasobuco, en la formación se exige que se mantenga el distanciamiento establecido, se suspendieron las clases en las aulas, tienen que ser en áreas abiertas y se han reducido las reuniones, acotó.

En una pequeña unidad del frente, el joven soldado pinareño Juan Pablo Bencomo, imposibilitado hace dos meses de ver a su familia por la pandemia, transmite un mensaje de seguridad y confianza.

Asegura que en su pelotón cumplen estrictamente con las medidas higiéico-sanitarias, que además de las habituales, incluyen dormir con las ventanas abiertas y con la cabeza para lados diferentes de la litera cada uno.

También la segunda sub oficial Yurisbel Sariol Martínez, de la provincia de Granma, madre de una niña a la que no ve hace un mes y medio, ratifica el apego a las orientaciones sanitarias y afirma que todos están bien, tomando las medidas pertinentes para no descuidar ni un momento la salvaguarda del país.

En un mensaje al pueblo de Cuba, los combatientes de la Brigada de la Frontera expresaron que en esa unidad insigne de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias, en medio de una dura batalla contra el nuevo coronavirus, seguirán montando, como hace 59 años, la guardia en el perímetro con la ilegal base naval yanqui, dispuestos a continuar defendiendo la primera línea del borde delantero del frente antiimperialista de la patria.