Seguiremos defendiendo y perfeccionando nuestro socialismo, afirma Díaz-Canel

La Habana, 16 abr (ACN) "Seguiremos defendiendo y perfeccionando nuestro socialismo", afirmó hoy el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a propósito de conmemorarse este jueves el aniversario 59 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.

El mandatario compartió en Twitter un trabajo periodístico publicado en el diario Granma bajo el título "Socialismo: Nunca más una palabra ajena".

Socialism: Not a strange word any more. We shall continue defending and improving our socialism. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/4vlfU9L4qa