Cuba confirma 49 nuevos casos de COVID-19, para un total de 669

Al cierre del día de ayer, 11 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2 mil 302 pacientes. Otras 8 mil 348 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron mil 895 casos, resultando positivas 49 muestras. El país acumula 15 mil 57 muestras realizadas y 669 positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 49 nuevos casos, para un acumulado de 669 en el país.

Los 49 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, unotiene fuente de infección en el extranjero, fueron contactos de casos confirmados 35, uno fue contacto de viajero procedente del exterior y se investiga la fuente de infección de 12.

De los 49 casos confirmados, el 44.8% (22) se encontraban asintomáticos. Del total, 23 pertenecen al género femeninos (46.9%) y 26 al masculino (53.0%). Los grupos de edad más afectados son: de 40 a 59 años, y 60 y más con 15 cada uno, para un 30.6% respectivamente, seguido del grupo de 20 a 40 años con 11 casos (22.4%) y los menores de 20 años con 8 casos (16.3%).

La residencia por provincias y municipios de los 49 casos confirmados es:

La Habana 20 (5 en Centro Habana, 3 en Plaza y Habana del Este, 2 en Marianao, 1 en La Lisa, Habana Vieja, Cotorro, San Miguel del Padrón, Boyeros, Playa y Diez de Octubre)

Matanzas 5 (3 en Cárdenas y 2 en Matanzas)

Villa Clara: 12 ( 5 en Santa Clara, 3 en Santo Domingo, 2 en Caibarien y Camajuaní)

Sancti Spíritus 1 (Taguasco)

Las Tunas 3 (Las Tunas)

Holguín 4 (2 en Holguín y 2 en Báguanos)

Santiago de Cuba 2 (1 en Santiago y 1 en Contramaestre)

Guantánamo 1 (Baracoa)

Isla de la Juventud 1

Detalles de los 49 casos confirmados:

La Habana

Ciudadano cubano de 88 años de edad, residente en Habana del Este, La Habana. Realizó estadía hospitalaria mayor de 7 días en la sala de terapia del Hospital Calixto García, con diagnóstico una insuficiencia renal. Fallecido, con diagnóstico post mortem positivo a COVID-19.

Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en Plaza de la Revolución, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en Habana Vieja, La Habana. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en Plaza de la Revolución, La Habana. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en La Lisa, La Habana. Es trabajador por cuenta propia (transportista). Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en Cotorro, La Habana. Mantuvo contacto con viajero procedente de Estados Unidos en el mes de marzo. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en Marianao, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en Habana del Este, La Habana. Contacto de caso sospechoso. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en Playa, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en Boyeros, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en Habana del Este, La Habana. Contacto de viajero procedente de Estados Unidos en el mes de marzo. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en Plaza de la Revolución, La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, residente en San Miguel del Padrón, La Habana. Contacto de vaso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 73 años de edad, residente en Diez de Octubre, La Habana. Reside en el Consejo Acosta que reportado otros casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en Marianao, La Habana. Viajera procedente de Panamá en marzo pasado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Matanzas

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en Cárdenas, Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en Matanzas, Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en Cárdenas, Matanzas. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en Cárdenas, Matanzas. Contacto del caso anterior confirmado. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en Matanzas, Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Villa Clara

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en Santo Domingo, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años de edad, residente en Santo Domingo, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en Santo Domingo, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 6 años de edad, residente en Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de un familiar que, a su vez, mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 12 años de edad, residente en Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 80 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 16 años de edad, residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Sancti Spíritus

Ciudadano cubano de 18 años de edad, residente en Taguasco, Sancti Spíritus. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Las Tunas

Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en Las Tunas, provincia del mismo nombre. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en Las Tunas, provincia del mismo nombre. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en Las Tunas, provincia del mismo nombre. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Holguín

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en Holguín, provincia del mismo nombre. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en Báguanos, Holguín. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, residente en Báguanos, Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 10 años de edad, residente en Holguín, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Santiago de Cuba

Ciudadana cubana de 70 años de edad, residente en Contramaestre, Santiago de Cuba. Contacto de un caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Sin fuente de infección confirmada. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Guantánamo

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en Baracoa, Guantánamo. Refiere haber estado de visita en La Habana en el mes de marzo. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Isla de la Juventud

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

De los 669 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 543 presentan evolución clínica estable. Se reportan 18 fallecidos, dos evacuados y se acumulan 92 altas (15 más en el día de ayer). Se reportan ocho pacientes en estado crítico y seis en estado grave.

Movimiento de críticos y graves:

Sale un paciente del IPK reportado de grave para estado “de cuidado”. Se incorpora una paciente a estado grave.

Se incorporan dos nuevos pacientes a estado crítico. Un paciente que se encontraba en estado grave pasa a estado crítico.

Pacientes reportados en estado crítico:

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Se encuentra ingresada en el IPK. Presenta antecedentes de Hipertensión arterial y de un evento de sangramiento digestivo alto reciente. El cuadro de edema pulmonar presentado está relacionado con un infarto cardiaco. Estable hemodinámicamente. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Presenta antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e insuficiencia córtico suprarrenal. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende. Continúa en ventilación mecánica, distress respiratorio ligero, hemodinámicamente inestable. Rx tórax lesiones intersticiales difusas en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 81 años, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Con inmunodeficiencia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Mantiene ventilación mecánica, distress respiratorio ligero. Continúa hemodinámicamente inestable. Rx, lesiones inflamatorias e intersticiales en ambos hemitórax. Reportado de estado crítico.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Se mantiene con ventilación mecánica, estable hemodinámicamente. Rx tórax con mejoría radiológica. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Mantuvo contacto con extranjeros por motivos laborales. Presenta antecedentes de hipertensión arterial. Se encuentra ingresado en el Hospital ¨Mario Muñoz Monroy”. Continúa con empeoramiento clínico y respiratorio, elementos de disfunción múltiple de órganos (respiratorio, cardiovascular y renal). Distress respiratorio severo Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 83 años, residente en España. Arribó al país procedente de España. Se encontraba reportado de crítico, ingresado en el IPK. Presentó cuadro de agravamiento respiratorio y requirió ventilación mecánica nuevamente, abundantes secreciones espesas hemodinámicamente inestable. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en la Habana del Este, La Habana. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta antecedentes Diabetes Millitus y operado de Neoplasia de Vejiga. Presenta distress respiratorio, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado, inestable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias bilaterales. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 89 años de edad, residente en Santa Clara. Se encuentra ingresado en el Hospital Manuel Piti Fajardo de Villa Clara. Antecedentes Cardiopatía Isquémica, Hipotiroidismo e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, con episodios de taquicardia e HTA, Rx de tórax con persistencia de infiltrado intersticial bilateral. Se reporta en estado crítico.

Pacientes reportados en estado grave:

Ciudadana cubana, 64 años de edad residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de viajero procedente de los Estados Unidos. Se encuentra ingresada en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Tiene antecedentes de Hipertensión Arterial. Presenta distress respiratorio ligero, sin nuevas complicaciones, hemodinámicamente estable. Mantiene mejoría clínica. Continúa reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Con antecedentes de hipertensión arterial. Es contacto de viajero procedente de Venezuela. Se encuentra ingresado en el Hospital Naval ¨Luis Díaz Soto¨, con distress respiratorio ligero. Continúa con mejoría clínica, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Continúa reportado en estado grave.

Ciudadana cubana 53 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Presenta Lesiones inflamatorias bilaterales. Se encuentra ventilanda espontáneamente. Hemodinámicamente estable Continúa reportada en estado grave.

Ciudadana cubana de 53 años, ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Con estabilidad hemodinámica y ventilatoria. Con estabilidad hemodinámica y ventilatoria. Se mantiene en ventilación espontanea. Reportada en estado grave.

Ciudadana cubana de 58 años, reside en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Contacto de un confirmado que falleció. Se encuentra ingresado en el Hospital “Octavio de la Concepción y de la Pedraja”, de Camagüey con antecedentes de Cardiopatía Isquémica e Hipertensión Arterial. Es trasladada a la Terapia Intensiva por presentar cuadro de angina inestable. Reportada en estado grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto del caso índice COVID19 (fallecido). Antecedente de Cardiopatía isquémica sin tratamiento. De la sala de aislamiento de pacientes confirmados se traslada a terapia con dolor epigástrico y cifras elevadas de tensión arterial, deposiciones diarreicas, ventila espontáneamente. Se encuentra hemodinámicamente estable. Reportado en estado grave.

Lamentablemente se reportan dos nuevos fallecimientos:

Ciudadano cubano de 88 años, residía en Habana del Este, provincia La Habana. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial y ulcera péptica, para lo cual llevaba tratamiento. Fue remitido al Hospital Calixto García con diagnóstico de Hipertensión Arterial Descompensada e Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Durante su ingreso se le diagnosticó una insuficiencia renal por lo que se comenzó la hemodiálisis en la sala de nefrología. Al no presentar mejoraría se trasladó a la sala de terapia intermedia (UCIM). Falleció con un cuadro de insuficiencia renal y cardiovascular. El paciente nunca desarrolló síntomas respiratorios. Resultó positivo a COVID-19 (post mortem), teniendo en cuenta que coincidió en el tiempo del evento que afectó el servicio de terapia de este Hospital. No tiene antecedentes epidemiológicos en la vivienda ni el control de foco arroja casos secundarios. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 80 años, residía en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Paciente oncológico con metástasis pulmonar, que es remitido por presentar una Neumopatía Inflamatoria. Fue valorado por el cardiólogo e interpretó una Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Se decide su ingreso en el Hospital Oncológico por su patología de base. Durante su estadía en el hospital el cuadro se agrava considerándose una infección respiratoria aguda grave, la que es estudiada atendiendo a los protocolos vigentes. Le realizaron una prueba rápida que resultó negativa, se continuó el estudio con PCR, informándose como caso positivo de COVID-19. El cuadro clínico no mejoró y el paciente falleció con una insuficiencia respiratoria. En el control de foco no se encuentra antecedentes epidemiológicos y no aporta casos secundarios. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Hasta el 11 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19, con un millón 653 mil 204 casos confirmados (+89 mil 347) y 102 mil 88 fallecidos (+7044) para una letalidad de 6,18% (+0,10). Reportando transmisión en 179 países (99.4%).

En la región de las Américas se reportan 581 mil 153 casos confirmados, el 35,15% del total de casos reportados en el mundo con 21 mil 715 fallecidos y una letalidad de 3,74%.