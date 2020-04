COVID-19: no está pintado en la pared (+Fotos)

Por estos días, cuando tanto se habla de cumplir medidas que eviten la propagación del nuevo coronavirus, cuando se apela una y otra vez a la conciencia ciudadana, me viene a la mente un, casi mantra, que repetía una profesora en el preuniversitario -cada mañana que le tocaba darnos el “de pie” y algunas, me incluyo aquí, le intentábamos robar unos minutos más de sueño-: ¿Ustedes creen que yo estoy pintada en la pared?

Pienso en eso porque, a estas alturas, después que tanto se ha dicho y divulgado, después de ver in crescendo el número de casos positivos, después de constatar, aun indirectamente, que, en efecto, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, mata y que puede afectar a cualquiera sin importar segmento etario, raza o nacionalidad, hay gente que ve las recomendaciones como si estuvieran pintadas en la pared.

Para constatarlo basta con asomarse unos segundos a la calle (todas las precauciones tomadas, por supuesto) y observar el panorama que se extiende a la vista: todavía hay quien conversa en las esquinas, todavía los hay que van al Coppelia y hacen colas sin mantener la distancia y se sientan en las mesas e intercambian como si nada ocurriera en el mundo. Todavía hay ancianos que conservan sus rutinas diarias y existen (ya los menos) aquellos que se sientan en el parque a dialogar.

Unos once 11 focos de transmisión autóctona local se han abierto hasta las últimas horas en el país, seis provincias implicadas: Matanzas, Pinar del Río, La Habana, Ciego deÁvila, Camagüey, Holguín, y el municipio especial Isla de la Juventud; 11 eventos que han llevado a Cuba a pasar a la etapa dos en esta lucha contra el nuevo coronavirus y que, como en todas, exige la máxima conciencia y disciplina de la población.

Si alguien pensó, al inicio del contagio en la Isla, que las autoridades llevaban mano floja a la hora de aplicar las medidas de contingencia, ya se ha demostrado lo contrario, pero ¿de qué sirve tener todo un plan estructurado que incluso se adelante a los acontecimientos si el eslabón principal no cumple con su parte? ¿hasta cuándo se puede exigir sin estar dispuestos a aportar nuestro pedacito? ¿cuál es el límite entre los derechos y los deberes que hay que cumplir?

Una fiesta en tal territorio, una reunión familiar, el que vino de “afuera” y se pasó de sociable y visitó, en este caso, hasta el más intrincado vecino; el que se mantiene vociferando en los espacios públicos, el que no usa el nasobuco porque es demasiado fuerte para que le entre nada; el que piensa que todo está controlado y que tampoco es para tanto.

¿Hasta dónde estas conductas nos pueden afectar al resto?, ¿Cuándo llega el momento de dejar de pensar en mí y preocuparme por el otro, que puede ser mi madre, mi hermano, mis abuelos, mi pareja, el de la casa de al lado que me vio nacer?

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, lo ha dicho alto y claro, no es momento para medias tintas; y agregaría esta periodista que no son tiempos de pasar la mano y esperar por épocas mejores.

En el apartado referido a los delitos contra la salud, el Código Penal establece que quien infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de enfermedades o epidemias de carácter grave o peligrosas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas.

A los enfermos, a sus familiares, a los que hoy lloran por los que no están, toda la empatía y el apoyo que les pueda transmitir un extraño. Al país, toda la fuerza para que se logre frenar/erradicar la pandemia. Y a los que no les importa, les falta sentido común y a veces, hasta de humanidad, pues también habrá que darles, llegada su hora, lo que les toca.

Porque del refranero popular hay dos frases que aplicarían perfectamente en estos instantes: nadie escarmienta por cabeza ajena; y aquella que sirvió de pie a este texto: el nuevo coronavirus no está pintado en la pared.

Fotos: Arelys María Echevarría