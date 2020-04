Con seis eventos de transmisión local, Cuba refuerza las medidas ante la COVID-19

La Habana, 8 abr (ACN) Con la presencia del SARS-CoV-2 en todo el territorio nacional y la ocurrencia de seis eventos de transmisión local, Cuba pasa a la segunda fase del Plan Nacional de Prevención y Control del nuevo coronavirus, conocida como Etapa de transmisión autóctona limitada, y refuerza las medidas para frenar la pandemia.

Así lo reafirmó hoy José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, al comparecer en la conferencia de prensa que habitualmente actualiza a la población sobre la presencia del nuevo coronavirus en el país y el mundo.

De acuerdo con el titular, en seis municipios de las provincias de Matanzas, Pinar del Río, La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín, se han detectado transmisiones locales, y del total de casos confirmados -457-, seis tienen una fuente de infección desconocida hasta el momento.

Es por ello, explicó, que se decide pasar a una segunda fase, pues los casos que han ido apareciendo no pueden ser vinculados de manera directa con personas que han venido del exterior o con pacientes confirmados y están limitados a conglomerados pequeños en localidades.

Luego vendría la Etapa epidémica, donde aparece la transmisión comunitaria, en la cual no se puede establecer nexo epidemiológico con algún caso importado o secundario, aparecen casos en diferentes localidades en todo el territorio nacional y de manera sostenida, precisó.

El ministro señaló que como parte de esta etapa intermedia se han ido adelantando acciones para evitar la propagación, entre ellas el reforzamiento de las medidas de cuarentena y el aumento de las pesquisas activas a la población.

También se ha incrementado el número de camas de hospitalización y en terapia intensiva de cara al futuro aumento de casos, a la vez que se han sumado laboratorios para procesar más muestras y se sigue preparando al personal de la salud, sobre todo a los intensivistas, para mayor respaldo de recursos.

La nueva etapa reforzará la cuarentena en localidades, consejos populares, municipios, y provincias siempre que las condiciones epidemiológicas lo requieran, con medidas restrictivas que se dictarán oportunamente por la Defensa Civil, indicó.

Portal Miranda de igual forma destacó la importancia de informar todo el tiempo a la población, para que participe de manera responsable en el control; y alertó que hay muchos sitios de internet que intentan desinformar a los lectores.

Hemos sido totalmente transparentes en cada uno de los casos; son tiempos de tomar medidas de distanciamiento social, denunciar las conductas inadecuadas (no se puede dejar solo en manos de la policía), extremar las medidas de higiene, no compartir artículos personales, proteger a los adultos mayores, salir solo a lo imprescindible, no bajar la percepción de riesgo, y usar el nasobuco, manifestó.

Aún circulan muchas personas por la calle, y se olvida que cualquiera puede enfermar, se trata de un virus que circula con personas asintomáticas que sí transmiten el SARS-CoV-2, de ahí que urja salir solo a lo imprescindible.

También aseveró que, a pesar de que la mayoría de los casos identificados están dentro de la cadena epidemiológica y fueron sospechosos en algún momento, de que se actualizan los protocolos y hay respaldo en el tratamiento, nada sustituye la responsabilidad individual.

El titular llamó la atención sobre la importancia de acudir al sistema de salud ante el menor síntoma respiratorio, pues del inicio temprano del tratamiento depende la evolución de la enfermedad y la vida de las personas.

"Si está sano, quédese en casa; no se puede ser irresponsable y poner en riesgo la vida de los demás; no hay dispersión total en el país, nuestra oportunidad de actuar es ahora, por eso hay que multiplicar acciones y ejecutarlas con calidad", concluyó.

