Te queremos Cuba (+Fotos y Audio)

La Habana, 18 mar(ACN) He tratado de imaginarme a mí misma en un barco en medio del océano. He tratado además de verme leyendo desde lejos de casa cómo por el mundo se esparce una enfermedad contagiosa que ha sacado a relucir lo peor de la humanidad.

He leído, en mis intentos de visualizarme en una situación diferente, que la Covid-19 empieza con una tos seca y fuerte, y he escuchado en la noche mientras duermo cómo desde la última habitación alguien se lleva la mano a la boca y trata de ahogar el sonido que esto produce.

Navegar en un barco por el mar resulta un plan de vacaciones tentador, conocer las cálidas aguas del Caribe cuando se vive a diario en un clima lluvioso y sin sol, suena al plan perfecto en el que gastar parte de tus ahorros.

Pero si en medio del idílico viaje abro mi móvil una mañana y leo que la OMS ha declarado a la Covid- 19 como una pandemia y recuerdo entre tanto que algunos de lus cruceristas muestran síntomas de catarro, mi primera reacción sería sentarme en mi cabina y desear con todas mis fuerzas regresar al sillón de mi casa, aunque no haya cielo azul ni mar.

He tratado de imaginarme también llegando a puerto seguro y viendo la tierra a millas de mí para saber que no se me permite bajar.

He sentido incluso el vavivén de las olas, he recorrido los pasillos del crucero y he dejado de ver a algunas caras que con el tiempo se me hicieron conocidas, y ahora se aíslan.

AGRADECE CANCILLER BRITÁNICO APOYO DE CUBA POR RECIBIR CRUCERO

No podría por más que intente tratar de describir qué sintieron los pasajeros del MS Braemar cuando varios países de la zona les negaron la entrada a sus puertos y por tanto el regreso a casa.

En medio de una crisis de salud me atrevo incluso a pensar que más de uno perdió las esperanzas de volver alguna vez al país que los vio nacer.

El pasado 16 de marzo, Cuba, luego de negociaciones con el gobierno británico, accede a recibir al crucero, cuando se conocía ya que viajaban en él cinco personas positivas a la Covid-19.

Oposiciones hubo muchas, opiniones en contra de más, pero hoy, mientras veía antes del amanecer las luces del MS Braemar entrando al puerto del Mariel abrí mi móvil y releí como una especie de mantra para evitar los malos augurios las palabras de Anthea Guthrie y no pude más que sentir orgullo.

En ese momento, en ese preciso instante en que era casi inminente que los cruceristas regresaran a casa me imaginaba corriendo por los pasillos del crucero y gritando al mar: Te queremos Cuba.

Tanto ellos desde arriba como yo desde fuera vimos pasar ante nuestros ojos en el transcurso del día uniformes verdes,azules, blancos, y una caravana de carros, motos, ambulancias y lanchas todos dispuestos y listos a hacer posible que la espera terminara al fin.

Viví de cerca la alegría de saber que el primero de los pasajeros había puesto un pie en Cuba y que dentro de unas horas estaría seguro y viajando finalmente a casa.

Respiré tranquila y feliz cuando desde dentro de una de las guaguas que los transportaban, una mano enguantada y cubierta me hacía un gesto que todo cubano sabría entender y supe entonces con certeza y sin espacio a la imaginación, que ya todo estaría bien.