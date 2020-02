Inicia foro debate con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos

En estos momentos, un equipo de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos se encuentra en nuestra redacción para responder las inquietudes de nuestros internautas.

Invitamos a todos los interesados a mantenerse conectados en nuestro sitio web y ser parte de un diálogo directo con FCBC.

¿Cómo puede un cuentapropista contratar los servicios de un abogado?

Que los servicios jurídicos que presta la ONBC están destinados tanto a las personas naturales como a las jurídicas.

En el caso de los TCP resulta que no se presta el servicio en la modalidad que se le brinda a una persona jurídica; dentro de las que se encuentran las empresas, organismos de la administración del Estado, otras entidades y las cooperativas no agropecuarias (CNA), lo cual no impide brindarles servicios de asesoramiento de manera personalizada a los TCP para asuntos relacionados con su actividad, como es el caso de la confección de contratos y dictámenes, reclamaciones ante diferentes administraciones como puede ser la ONAT, la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual para el registro de los nombres y rótulos comerciales, en igual sentido pueden ser representados por un abogado ante cualquier proceso en el que sea demandado o demandante ante los tribunales populares, todo lo cual le permite actuar con cierta seguridad jurídica junto al resto de los actores que actúan en nuestra sociedad.

2. Orlando :Hola, ¿los bufetes colectivos ofrecen servicios de orientación y consejería jurídica?

Si, la ONBC, es una institución cuya función social es evacuar consultas, dirigir, representar y defender los derechos de una persona natural o jurídica ante los Tribunales de Justicia, organismos administrativos y arbitrales en el territorio nacional.

3. Preocupado: ¿En Cuba se puede ser abogado privado?

No, la ONBC, se creó el 8 de junio de 1984, a partir de ese momento, el ejercicio de la abogacía se ejerce en los Bufetes Colectivos, que integran la institución.



4. Lama: Quisiera que aclararan, a partir de los cambios en la Constitución, cuando es que una persona que haya sido detenida puede hacerse representar o asesorar por un abogado?.

Aunque la Constitución se puso en vigor en el mes de abril de 2019, sus regulaciones se pondrán en práctica a partir de la instrumentación de normas jurídicas específicas. La actual Ley de Procedimiento Penal en el artículo 249, establece que se puede nombrar abogado desde que el acusado es parte, o sea cuando se le impone una medida cautelar. La regulación de que el abogado entre a representar al acusado desde el inicio del proceso, es una propuesta de la Ley de Procedimiento Penal en fase de elaboración, por un grupo de destacados juristas que trabajan en su conformación.

5. Ily: ¿Qué acciones realizan los bufetes colectivos para promover la cultura jurídica de la población?

La ONBC despliega un conjunto de actividades de divulgación, encaminadas a fomentar la cultura jurídica de la población. La presencia de los miembros de la ONBC en diferentes espacios y medios de difusión TV, prensa escrita, radio, etc.. Así mismo contamos con una editorial que ha propiciado la divulgación comentada de las más importantes normativas en diferentes esferas del derecho, con participación efectiva en la Feria Internacional del Libro través de la colección¨¨El Derecho al alcance de todos´ y otros texto de perfil juridico. La representación de los abogados a las personas jurídicas posibilita también, el desarrollo de la cultura jurídica de la población.



6. Nicolás: Quisiera que fundamentaran el por qué no se admite la abogacía privada cuando a otras gran cantidad de profesiones se le ha permitido, gracias.

Porque la abogacía en Cuba, tiene un carácter eminentemente social, dispuesto por el Consejo de Estado, a través del Decreto Ley 81-84, que es el que crea a la Organización.



7. Ily: Los servicios de los bufetes colectivos es solo para las personas que tienen que ir a juicio o si se puede ir para hacer trámites, consultorías?

Los servicios de la ONBC están dirigidos a todas las personas naturales y jurídicas, ofrecemos consultas gratuitas, representamos a la ciudadanía en trámites ante diferentes organismos administrativos y judiciales, mediante contratos de servicios jurídicos en diferentes materias del derecho.



8. Eva: ¿Cual es la diferencia entre un bufete colectivo y una notaría?

El Bufete integra a los abogados, la notaria a los notarios. El abogado es representante de las partes antes diferentes organismos judiciales y administrativos, mientras que el notario es un fedatario público que se abstiene de participar en litigios, pertenecen al MINJUS y los abogados a la ONBC.



9. Tony :hola buen dia, por favor ONBC ¿cuales son los pasos a seguir para realizar la separacion de bienes donde hay presencia de un menor de edad? y cual es la duracion de un proceso de este tipo?

Debe acudir a una de las unidades de bufetes colectivos más cercana y allí se le orientará, de acuerdo con su situación específica. Ésta consulta es gratuita.

10. Ily : ¿Cuál es la diferencia entre el rol que desempeñan los bufetes, la fiscalía y el tribunal supremo? ¿A qué lugar o cuándo debe ir una persona de acuerdo a un problema especifico que presente?

La Fiscalía y los Tribunales son órganos del estado. La Fiscalía es una garante de la legalidad socialista, el Tribunal es el órgano encargado de impartir justicia. La ONBC, es una institución cuya función social es evacuar consultas y dirigir, representar y defender los derechos de una persona natural o jurídica ante los Tribunales de Justicia, organismos administrativos y arbitrales en el territorio nacional. Ante cualquier situación debe acudir a la unidad de bufetes colectivo más cercana, para que sea orientado.

11. Eduardo: Mi pregunta es la siguiente, cómo es el proceso de los Bufetes para contratar un abogado para certificar mis documentos académicos, títulos y certificación de notas? y si es posible saber los precios y tiempo que se demora este proceso. Gracias

Debe acudir a algún bufete colectivo y precisar las tarifas de los documentos a legalizar, dependiendo del organismo, tipo de documento y país donde será utilizado. Contamos con una sede nacional de los Servicios Especializados en la Calle 23 y J. Telef 7832602, 78326813 y 78353160



12 Ily: En la constitución existe un capítulo sobre la violación de los derechos constitucionales, cuando ocurre algun caso de violación según lo estipulado en la misma a que institución se debe acudir a la fiscalía o al bufete colectivo?

Actualmente puede acudir a la fiscalía, normativas, aún en fase de elaboración definirán el proceso especifico a tramitar ante los tribunales.

13. Antonio de Jesús: ¿Cómo es e proceso para legalizar por los Bufetes un matrimonio entre un ciudadano cubano y una extranjera? me pudieran ayudar con eso?

Debe acudir a algún bufete colectivo y precisar el país donde será utilizado. Contamos con una sede nacional de los Servicios Especializados en la Calle 23 y J. Telef 7832602, 78326813 y 78353160.

14. Paola: ¿Cuándo un persona es heredera universal de otra, el conyugue de esta tiene derecho sobre la herencia?

Si existe un testamento, debe cumplirse lo que este define en cuanto a la voluntad del testador, caso contrario, debe promoverse una Declaratoria de Herederos, y el cónyuge se constituye como un heredero más.

15. THE AD: Cuales son los tràmites legales que màs tiempo demoran en realizarse?

Depende de la materia, complejidad, asunto y órgano al que se presenta.



16. Jorge: ¿Los trabajadores privados tendrán acceso a asesoramiento jurídico?

RESPUESTA de la uno.