Canciller cubano: hostilidad norteamericana responden al interés de una minoría

La Habana, 20 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, expresó hoy que la hostilidad de los Estados Unidos contra Cuba responde únicamente al interés de una minoría de anticubanos y extremistas.



En su perfil en la red social Twitter, el canciller tilda de pretexto, el culpar a la mayor de las Antillas de la actual situación que vive Venezuela, nación que sufre igualmente el bloqueo de la Casa Blanca y el hostigamiento constante por la administración Trump.

Al respecto, Rodríguez Parrilla reiteró una vez más la solidaridad del gobierno y pueblo cubano con la Revolución bolivariana y chavista, apoyo que no podrá ser detenido por las falsedades estadounidenses.



“La hostilidad de #EEUU vs #Cuba responde a intereses de una minoría de anticubanos y extremistas. Culpar a #Cuba de la situación en #Venezuela es puro pretexto. Nuestra solidaridad con la Revolución bolivariana y chavista es inconmovible. Las falsedades de EEUU no podrán evitarla,” tuiteó el jefe de la diplomacia cubana.



Como muestra de la inquebrantable unidad de ambas naciones, se celebró en Caracas, la capital venezolana, la vigésima sesión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación bilateral, donde los representantes de cada país evalúaron los desafíos de la colaboración durante 2020, con el fin de beneficiar a los dos pueblos en materia económica y social.



En ese sentido, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este lunes en el Palacio de Miraflores, donde encabezó firmas de nuevos acuerdos de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambas naciones, que la unión Cuba-Venezuela no está sustentada en intereses mezquinos, materiales o lucrativos: “Está basada en grandes intereses históricos por la liberación de nuestra América”, publica Venezolana de Televisión en su plataforma digital.