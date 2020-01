Reeditará pueblo pinareño entrada de la Caravana de la Libertad

Pinar del Río, 17 ene (ACN) Como hace 61 años, el pueblo de Pinar del Río saldrá de sus casas esta noche para recibir a la Caravana de la Libertad, ahora protagonizada por jóvenes destacados en el estudio, el trabajo y la defensa de la Patria, acompañados por combatientes de la Revolución Cubana y artistas.



Miles de personas recordarán la llegada de Fidel Castro y los barbudos a esta tierra en el enero victorioso de 1959, tras un extenso periplo por varios territorios de Cuba a pocos días del triunfo revolucionario.



En las intersecciones de las calles José Martí y Rafael Ferro, sitio donde el líder se dirigió al pueblo sobre una rastra devenida tribuna, se congregará la población como es tradición en cada calendario desde esa fecha.



Fidel explicó a los vueltabajeros de entonces las medidas del gobierno revolucionario para cumplir el programa del Moncada, y encontró una región prácticamente olvidada por los mandatarios de turno.



“...No había venido a Pinar del Río porque tuve necesidad de permanecer en La Habana durante varios días. Tal era el fervor revolucionario de esta provincia, (...) que durante el trayecto entre Oriente y La Habana me llegaron las insinuaciones de numerosos compañeros, pidiéndome que antes de llegar a La Habana viniese a Pinar del Río.



No era posible, sin embargo, detener la marcha de toda la columna para hacer un rodeo por la provincia, y yo les respondía a esos compañeros: “No se preocupen, que a Pinar del Río no lo tenemos olvidado, que a Pinar del Río iremos”, dijo.